快訊

影片被挖出惹怒韓粉 侯友宜：不要抹黑我「斷章取義」

新光金外資投票結果揭曉…公司派得票超過改革派一倍、過半外資棄權

追上國道攔拒檢車！女警一年記功嘉獎逾500次 長官大讚：拚命三娘

羽球／新加坡賽 周天成苦戰69分鐘逆轉晉16強

中央社／ 台北6日電
周天成。中央社
周天成。中央社

超級750的新加坡羽球公開賽今天進行首輪32強賽事，「台灣一哥」周天成面對印度好手森恩（Lakshya Sen），鏖戰69分鐘才以18比21、21比17、21比13逆轉晉級16強。

周天成賽前對森恩有著2勝1敗的對戰優勢，但首局森恩靠著出色的體能，多次強勢殺球主動進攻，一度取得15比11領先，雖然周天成追成16平手，但森恩再連得3分奠定勝基。

第2局前段雙方多拍拉吊，森恩雖以9比5領先，但此時周天成連得6分反以11比9進入技術暫停。短暫休息後，周天成在14比13時，趁著對手體力下滑頻頻失誤下連得6分，以20比13取得7個局末點後，順利扳回一局。

第3局前段雙方互有攻勢，周天成10比9領先時主動發起攻勢，逮到機會就殺球強攻，有效連得5分擴大差距，森恩雖極力反撲，無奈出現過多主動失誤，周天成在20比13時，對手回球過深出界，順利收下比賽勝利。

周天成16強對手將是丹麥好手安東森（AndersAntonsen）。

由於球王安賽龍（Viktor Axelsen）因傷退賽，台灣好手、世界排名第42名的李佳豪得以遞補參賽，今天在首輪面對世界排名第11的日本好手西本拳太，李佳豪生涯前2次對決都落敗，不過今天終於完成甜蜜復仇。

首局李佳豪在8比12落後時，靠著一波9比1的攻勢逆轉戰局，順利以21比18拿下；第2局李佳豪同樣上演逆轉秀，在12比15的時候，又是一波7比1攻勢超前比數，再以21比18收下比賽勝利。

至於女單好手許玟琪首輪面對日本「空靈美女」大堀彩，雙方生涯在去年台北公開賽交手過唯一的1次，當時許玟琪3局獲勝。

今天再戰，前2局雙方各取1勝，關鍵第3局許玟琪原本取得19比14領先，沒想到卻被對手連得7分，以19比21苦吞敗果。

周天成 李佳豪 許玟琪

延伸閱讀

新加坡羽賽／李佳豪爆冷扳倒西本拳太 晉級男單第二輪

泰國羽賽／寶島混雙驚奇逆轉種子 周天成9分領先仍爆冷輸球

羽球／戴資穎、周天成領銜台北羽賽 日男單三強將參賽

泰國羽賽／寶島前2好手首度對決！周天成逆轉左手重砲

相關新聞

新加坡羽賽／李佳豪爆冷扳倒西本拳太 晉級男單第二輪

BWF超級750系列的新加坡羽球公開賽今天舉行首輪賽事，靠著遞補名單取得參賽資格的我國男單好手李佳豪，遭遇日本名將西本拳...

羽球／新加坡賽 周天成苦戰69分鐘逆轉晉16強

超級750的新加坡羽球公開賽今天進行首輪32強賽事，「台灣一哥」周天成面對印度好手森恩（Lakshya Sen），鏖戰6...

自由車／香港傳奇李慧詩曝決定退役轉任教練 不參加杭州亞運

據香港媒體報導，現年36歲曾為香港奪下兩面奧運銅牌的自由車傳奇人物李慧詩，於昨天香港浸會大學畢業典禮上，宣布自己已經退休，轉任香港自由車隊教練，不會參加今年杭州亞運的比賽。 李慧詩在香港有「牛下

田徑亞青賽／太想贏卡達反亂節奏 林仲威400欄奪銅

U20亞洲青年田徑錦標賽今天晚間進行男子400公尺跨欄決賽，被寄予奪牌厚望的我國新生代欄架好手林仲威，最終以接近個人生涯...

田徑亞青賽／全能賽後緊接跳高 林沛萱超狂單日摘雙銅

U20亞洲青年田徑錦標賽今天舉行第3天賽程，我國「最強國中生」林沛萱在女子七項全能賽與隊友王梓諠、日本林美希、烏茲別克烏...

田徑亞青賽／女子撐竿跳大豐收 陳姿岑、顏紫芯銀包銅

我國撐竿跳小將陳姿岑、顏紫芯，今天在南韓醴泉舉行的U20亞洲青年田徑錦標賽女子撐竿跳決賽，最終分別以3公尺85與3公尺7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦