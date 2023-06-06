羽球／新加坡賽 周天成苦戰69分鐘逆轉晉16強

超級750的新加坡羽球公開賽今天進行首輪32強賽事，「台灣一哥」周天成面對印度好手森恩（Lakshya Sen），鏖戰69分鐘才以18比21、21比17、21比13逆轉晉級16強。

周天成賽前對森恩有著2勝1敗的對戰優勢，但首局森恩靠著出色的體能，多次強勢殺球主動進攻，一度取得15比11領先，雖然周天成追成16平手，但森恩再連得3分奠定勝基。

第2局前段雙方多拍拉吊，森恩雖以9比5領先，但此時周天成連得6分反以11比9進入技術暫停。短暫休息後，周天成在14比13時，趁著對手體力下滑頻頻失誤下連得6分，以20比13取得7個局末點後，順利扳回一局。

第3局前段雙方互有攻勢，周天成10比9領先時主動發起攻勢，逮到機會就殺球強攻，有效連得5分擴大差距，森恩雖極力反撲，無奈出現過多主動失誤，周天成在20比13時，對手回球過深出界，順利收下比賽勝利。

周天成16強對手將是丹麥好手安東森（AndersAntonsen）。

由於球王安賽龍（Viktor Axelsen）因傷退賽，台灣好手、世界排名第42名的李佳豪得以遞補參賽，今天在首輪面對世界排名第11的日本好手西本拳太，李佳豪生涯前2次對決都落敗，不過今天終於完成甜蜜復仇。

首局李佳豪在8比12落後時，靠著一波9比1的攻勢逆轉戰局，順利以21比18拿下；第2局李佳豪同樣上演逆轉秀，在12比15的時候，又是一波7比1攻勢超前比數，再以21比18收下比賽勝利。

至於女單好手許玟琪首輪面對日本「空靈美女」大堀彩，雙方生涯在去年台北公開賽交手過唯一的1次，當時許玟琪3局獲勝。

今天再戰，前2局雙方各取1勝，關鍵第3局許玟琪原本取得19比14領先，沒想到卻被對手連得7分，以19比21苦吞敗果。