田徑亞青賽／太想贏卡達反亂節奏 林仲威400欄奪銅

U20亞洲青年田徑錦標賽今天晚間進行男子400公尺跨欄決賽，被寄予奪牌厚望的我國新生代欄架好手林仲威，最終以接近個人生涯最佳的50秒16成績拿下銅牌。

今年全大運一度跑出50秒13的個人最佳成績並拿下金牌的林仲威，這次亞青賽為自己訂下了挑戰50秒內的目標，而他在預賽就跑出51秒06的分組第一名成績，與跑出52秒97的楊竣淳攜手晉級決賽。

而今天晚間登場的決賽，林仲威也與卡達和日本選手一路競速，最終在前兩名都跑出50秒內的佳績下，林仲威也衝出50秒16，儘管未能改寫個人最佳成績，但仍是為我國拿下一面銅牌。

對於未能達成賽設定的目標，林仲威坦言比賽過程確實出現小瑕疵，「我原本是希望顧好自己不要管別人，但卡達選手跑在我隔壁道，讓我很不想要被他追過，結果在第7欄腳步就錯了，後面節奏也亂掉，不然是有機會達成目標的。」

即將在明年2月滿20歲的林仲威也直言，原希望能在這次賽事以及10月的全運會，將自己所保持的U20全國紀錄推進，「但現在只剩下全運會能夠拚了，一定要把握住機會。」