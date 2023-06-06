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田徑亞青賽／全能賽後緊接跳高 林沛萱超狂單日摘雙銅

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
林沛萱在女子跳高決賽跳出平個人最佳的1公尺82拿下銅牌，加上女子七項全能也摘銅，單日進帳兩面獎牌。記者劉肇育／攝影
林沛萱在女子跳高決賽跳出平個人最佳的1公尺82拿下銅牌，加上女子七項全能也摘銅，單日進帳兩面獎牌。記者劉肇育／攝影

U20亞洲青年田徑錦標賽今天舉行第3天賽程，我國「最強國中生」林沛萱在女子七項全能賽與隊友王梓諠、日本林美希、烏茲別克烏吉洛伊（Ugiloy Norboeva）一路拉鋸到最後一項800公尺，最終以銅牌作收，而休息不到半小時後她隨即征戰跳高賽場，再以平個人最佳成績的1公尺82拿下銅牌，個人單日進帳2面獎牌。

林沛萱今年在全中運大放異彩，一口氣改寫國女跳高與國女五項全能大會紀錄，其中跳高成績1公尺82更是達到亞運參賽標準，成為我國達標最年輕的選手，而林沛萱這次也越級挑戰U20亞青賽，並報名女子七項全能與跳高賽事。

其中在女子七項全能賽事中，林沛萱在首日的前4項比完後，也暫時領先其他選手，至於另一位參賽的我國好手王梓諠也暫居第3名，而今天上午登場的女子跳遠與標槍賽事落幕後，烏茲別克選手烏吉洛伊則是反超前，但與林沛萱、王梓諠和林美希間的差距都在100分上下。

今天下午登場的最後一項女子800公尺，也因此成為最關鍵的一項賽事，最終日本好手林美希以2分23秒70率先抵達終點，而烏吉洛伊則是以2分28秒83第4名，王梓諠2分32秒63第5名、林沛萱2分32秒96第6名，在經過分數換算後，最終林沛萱也以銅牌成績作收。

而休息不到半小時，林沛萱隨即轉戰女子跳高決賽，儘管體能尚未完全恢復，但卻絲毫沒有影響到她的表現，他在1公尺75之前的高度都是一跳通過，接下來挑戰1公尺78、1公尺80則是在第2、3次試跳通過，而在平個人最佳紀錄的1公尺82更是一跳通過，只可惜最終挑戰1公尺84失利，最終以平個人最佳紀錄的1公尺82拿下個人單日第二面銅牌。

全中運 田徑 亞運

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