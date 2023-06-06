田徑亞青賽／女子撐竿跳大豐收 陳姿岑、顏紫芯銀包銅

我國撐竿跳小將陳姿岑、顏紫芯，今天在南韓醴泉舉行的U20亞洲青年田徑錦標賽女子撐竿跳決賽，最終分別以3公尺85與3公尺75的成績，為我國拿下「銀包銅」的成績。

來自撐竿跳名校草屯高商與虎尾高中的陳姿岑、顏紫芯，過去生涯最佳成績分別為3公尺91與3公尺80，在今天登場的亞青賽女子撐竿跳決賽，兩人也與中國大陸選手和日本選手一路拉鋸，在比賽高度來到3公尺75時，也僅剩下這4人爭奪獎牌。

而在3公尺75挑戰過程中，陳姿岑與日本選手都在第3跳才成功，而顏紫芯則是在第二跳就順利通過，接下來挑戰3公尺85，顏紫芯與日本選手3跳都失敗收場，至於陳姿岑和中國大陸選手則是在第二跳與首跳就通過，確定將兩人爭奪金、銀牌，至於顏紫芯則是確定拿下銅牌，只可惜最終陳姿岑在向破個最佳的3公尺95發起挑戰時未能成功，而大陸選手則是1跳通過收下金牌。