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世界自由潛水錦標賽將登場 綠委：制定更完善海洋政策

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA）10日將於韓國濟州市登場，民進黨立委莊瑞雄（右四）今天邀請海洋委員會主委管碧玲（右五）與出賽的台灣選手共同舉行記者會，為台灣選手加油。記者胡經周／攝影
世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA）10日將於韓國濟州市登場，民進黨立委莊瑞雄（右四）今天邀請海洋委員會主委管碧玲（右五）與出賽的台灣選手共同舉行記者會，為台灣選手加油。記者胡經周／攝影

世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA）10日將於韓國濟州市登場，民進黨立委莊瑞雄今天邀請海洋委員會主委管碧玲與出賽的台灣選手共同舉行記者會，為台灣選手加油。

莊瑞雄表示，立法院上月三讀通過「海洋產業發展條例」，盼海委會等相關單位持續協助推動，讓海洋運動的發展能夠更蓬勃、讓民眾更安全的使用海域空間。

管碧玲除感謝立委們共同支持「海洋產業發展條例」通過，並說明非奧運賽事的運動項目在國內沒有國際標準場地，在訓練、安全或其他資源上也都非常缺乏，在「海洋產業發展條例」的授權下，海委會將檢視並協調政府機關的相關輔導獎勵措施。

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