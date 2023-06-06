足球／有錢就能任性！ 本澤馬年薪2億歐元與C羅會師沙聯賽
沙烏地阿拉伯足球聯賽有錢可以任性！
繼葡萄牙球星C羅後，再重金吸引現任金球獎得主本澤馬加盟。沙聯球隊利雅德勝利在今年冬季，以年薪兩億歐元簽約C羅震撼全球，6日又打響夏季第一槍的重磅簽約，沙聯本季龍頭吉達聯合隊也祭出年薪兩億歐元，簽約法國前鋒本澤馬。足球經濟學者馬奎爾曾說，沙國正處於經濟文化轉型期，只要用錢能推動體育事業，都是小事。
現任金球獎得主赴沙
卡達世足後，沙烏地阿拉伯聯賽球隊利雅德勝利以年薪兩億歐元，獲得5屆金球獎得主、葡萄牙球王C羅加盟，迅速讓世界排名僅68名的沙聯，變成流量數一數二的足球聯盟，而有錢任性的沙聯球隊還沒停！
根據《衛報》報導，35歲的法國前鋒本澤馬去年才幫助西甲豪門皇馬登頂歐陸、拿到歐冠冠軍，本人也首度獲得金球獎認可，6日被曝要加盟沙聯龍頭吉達聯合隊，年薪將與老戰友C羅雷同（兩億歐元），這是一筆兩年合約、附帶第三年的續約優先選擇。
並列世界最高薪運動員
本澤馬已在5日告別效力了14年之久的皇馬，期間他陪伴皇馬拿到25座冠軍，最重要的當然是那5座歐冠冠軍（C羅參與了其中4座），去年個人榮譽達到生涯巔峰：金球獎、西甲聯賽與歐冠賽事的雙料金靴獎（進球王）、2022年FIFA最佳十一人，生涯替皇馬攻進353球，是隊史第二人。
離開效力14年皇馬的本澤馬。（from Bleacher Report Facebook）
本澤馬選擇在巔峰年後離開歐陸頂級戰場，選擇向錢看齊，據《馬卡報》報導，目前足壇下賽季的最高薪足球員（或說所有運動員）就是沙聯的C羅與本澤馬，而第三名才是歐陸主流聯賽的球星：法蘭西金童姆巴佩，大巴黎給他的年薪是1.2億歐元，不過，最高年薪榜還可能有變動，據小道傳聞，沙聯隊伍利雅德新月願意為阿根廷球王梅西，開出一份四億歐元年薪的合約。
小道消息指出，球王梅西也獲得沙聯俱樂部利雅德新月的天價合約邀請。(twitter)
沙國砸錢不手軟
針對這些「超乎想像的鉅款合約」，足球經濟學者馬奎爾就提過，富含自然資源的沙國本身不缺錢，他們正處於經濟社會文化轉型的關鍵期，選擇推動體育文化作為商業轉型第一步，從收購英超俱樂部到爭辦國際性大賽（亞冬運、亞洲盃等）、再到砸錢吸引流量球星，只要能完成目標，這點錢對沙國金主來說不痛不癢。
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