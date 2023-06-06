亞青田徑賽／男子標槍奪首金 徑賽雙銀

U20亞洲田徑錦標賽在南韓醴川體育場舉行，我國代表隊在首日拿下1銀、1銅後，昨更一舉拿下3面獎牌，其中包括男子標槍好手黃潮鴻以72公尺85擲下金牌，男子800公尺李安翊、男子100公尺林柏勳則是各拿下1面銀牌，在前兩天賽事落幕後我國已經拿下1金、3銀、1銅。

首日女子標槍，朱品薰以不到70公分差距與金牌擦身而過後，男子標槍好手黃潮鴻昨總算讓中華隊吞下定心丸，他在男子標槍決賽第二擲擲出超越印度選手的72公尺43，並在第5擲再將成績推進到72公尺85，為中華隊拿下本屆賽事首面金牌。

身為國內最受期待的新生代標槍好手，高一的黃潮鴻近兩年已包辦U18亞青少、U20亞青賽雙金，接下來目標放眼在亞錦賽、亞運賽。

而黃潮鴻的氣勢也確實傳達給隊友，在緊接登場的男子800公尺賽事，我國歷年第三傑的李安翊，在第二圈一路領先下，卻因在比賽最後20公尺遭到日本選手超車「銀」恨，讓李安翊賽後一度懊悔趴地不起，不過成績1分49秒44也再度改寫個人最佳紀錄。

至於新生代快腿林柏勳，雖在男子100公尺決賽起跑後一度落後，但在中段急起直追，最終也以10秒42打破個人最佳成績並拿下銀牌。