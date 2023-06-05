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田徑／短跑傳奇海恩茲逝世享壽76歲 百米10秒內第一人

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導
美國選手海恩斯參加1968年墨西哥奧運會。 擷圖自推特
美國選手海恩斯參加1968年墨西哥奧運會。 擷圖自推特

世界田徑總會（World Athletics）今天宣布，人類史上100公尺短跑首度跑進10秒內的前美國短跑好手海恩茲（Jim Hines）3日逝世，享壽76歲。

法新社報導，海恩茲在1968年沙加緬度（Sacramento）的美國田徑錦標賽中，成為史上第一個正式打破100公尺短跑10秒大關的選手，當時的手動計時成績為9秒9。

同年稍晚，海恩茲贏得1968年墨西哥奧運100公尺短跑金牌之際，又以9秒95的成績，成為電子計時年代首位跑進10秒大關的選手。

他的這項紀錄保持了15年之久，直到1983年才被另名美國好手史密斯（Calvin Smith）以9秒93超越。這也是自動計時時代男子100公尺保持最長的世界紀錄。

海恩茲是一名建築工人之子，1946年9月出生於阿肯色州杜馬斯（Dumas），但他是在加州奧克蘭（Oakland）長大。

據報導，海恩茲原本希望成為一名棒球選手，但他的田徑教練柯爾曼（Jim Coleman）發現他在短跑方面的天賦，到海恩茲17歲時，已躋身世界排名前20的100碼（約91.44公尺）短跑好手。

田徑 柯爾 棒球

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