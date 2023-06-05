田徑亞青賽／中段加速超車 林柏勳首次國際賽就摘銀

在南韓醴川體育場舉行的U20亞洲田徑錦標賽，我國男子短跑快腿林柏勳，今天在男子100公尺決賽衝出10秒42打破個人最佳成績，並拿下本屆賽事我國代表隊第3面銀牌。

身高185公分的林柏勳，是我國備受期待的短跑新星，在今年全中運賽場上他就曾於超風速的情況下跑出10秒33的佳績，儘管成績不列入紀錄，無緣改寫楊俊瀚所保持的全中運大會紀錄，不過也展現他的未來性。

而這次亞青賽也是林柏勳生涯的第一場國際大賽，他在預賽跑出10秒66、準決賽跑出10秒57後，今天的決賽雖然起跑後一度落後，但靠著在中段的加速挽回頹勢，最終以僅次於日本選手黒木海翔10秒37的10秒42拿下銀牌，並且打破個人最佳成績。

不過對於無緣金牌，林柏勳賽後也直言可惜，「今天的秒數不怎麼理想，賽前熱身時相當充分，不過起跑後卻發現日本選手已經領先我不少，還好中段有追上去，不過動作也沒有做得很好，完全就是硬撐跑完。」

至於同場出賽的李柏睿則是跑出10秒54的成績排名第5名，而中華隊在林柏勳拿下這面銀牌後，前兩日賽事已經收下1金、3銀、1銅。