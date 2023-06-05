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田徑亞青賽／最後20公尺遭超車 李安翊「銀」恨不甘

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
李安翊在男子800公尺已破個人最佳的成績拿下銀牌。記者劉肇育／攝影
李安翊在男子800公尺已破個人最佳的成績拿下銀牌。記者劉肇育／攝影

U20亞洲青年田徑錦標賽在南韓醴川田徑場展開第二天賽程，今天晚間我國有多位好手將在決賽登場爭奪獎牌，其中在男子800公尺賽事，今年青年盃剛跑出我國歷年第3傑佳績的雙溪高中李安翊，最終以1分49秒44的成績打破個人最佳成績並拿下銀牌。

身為近年男子800公尺賽場上最耀眼的一顆星，李安翊今年青年盃跑出1分49秒52的成績，成為我國史上第3位跑進1分50秒內的男子800公尺好手，而在緊接登場的新竹全中運，他更是帶動其他跑者衝出佳績，包括以1分50秒48摘金的他在內，決賽前3名選手都打破高懸35年的大會紀錄。

而這次亞青賽，李安翊也與全中運緊追在他之後的新北高中林鑫義一同登場，兩人昨天在預賽分別跑出1分51秒73與1分52秒51晉級到決賽，今天決賽第一圈李安翊還身陷集團之中，並在第一圈結束後率先衝出一路領先，不過卻在最後20公尺卻遭到日本選手立迫大德超車，最終以銀牌作收。

儘管無緣奪金，讓李安翊賽後懊悔的趴在賽道上久久無法起身，但1分49秒44的成績也將自己歷年第三傑的成績再往前推進，不過賽後李安翊仍是對於未能替中華隊奪金感到懊悔，「在我給自己成績目標訂得比較遠後，就有個壞習慣會看後面的人離我多遠，但就是因為看了這一眼，讓我被超過，我真的很後悔看這一下，之後一定要把這習慣改掉。」

李安翊（右）在男子800公尺已破個人最佳的成績拿下銀牌。記者劉肇育／攝影
李安翊（右）在男子800公尺已破個人最佳的成績拿下銀牌。記者劉肇育／攝影
李安翊在男子800公尺拿下銀牌後趴地懊悔。記者劉肇育／攝影
李安翊在男子800公尺拿下銀牌後趴地懊悔。記者劉肇育／攝影

全中運 田徑 中華隊

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