田徑亞青賽／優雅過桿 最強國中生林佩萱全能暫居領先
U20亞洲青年田徑錦標賽，我國代表隊在首日繳出1銀、1銅佳績後，今天上午的賽程也再度有亮眼表現，其中「最強國中生」林沛萱在女子7項全能前兩項100公尺跨欄、跳高都在所有選手中排名前2名，其中跳高更是以1公尺77遙遙領先其他選手，目前全能總成績也暫居領先。
今年全中運大放異彩改寫國女全能以及跳高兩項大會紀錄的林沛萱，這次亞青賽越級挑戰其他各國好手，在今天上午登場的女子7項全能前兩項賽事中，林沛萱在女子100公尺跨欄跑出14秒64，僅次於日本選手林美希。
至於在擅長的跳高項目，林沛萱更是遙遙領先其他選手，最終她在越過1公尺77後向1公尺80發起挑戰，只可惜3次試跳都以些微差距未過，但最終仍是為自己賺進941分，領先第二名的烏茲別克選手超過100分，在前兩項比完後林佩萱總分1831分也暫時領先其他選手。
而今天上午進行的還包括男子400公尺跨欄預賽，其中被視為奪金熱門的林仲威最終跑出51秒055，以分組第一名晉級，至於楊竣淳預賽則是跑出52秒967，也靠著成績擇優晉級到決賽；至於在女子10000公尺競走決賽，我國好手鍾紹薰則是以52分48秒12的第6名成績作收。
今天晚間我國選手也將在男子100公尺、800公尺決賽爭奪獎牌，至於同樣被視為奪金熱門的男子標槍好手黃潮鴻也將登場，有望挑戰代表隊本屆賽事首金。
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