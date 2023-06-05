台灣圍棋協會攜手黑嘉嘉 樹立圍棋✕AI教育新典範

科技創新時代來臨，AI世代新人才必須具備哪些關鍵能力？老師與家長又該如何幫助孩子擁抱未來能力？根據多項國際研究發現，圍棋不僅是有趣的競技遊戲，學習圍棋還能有效提升孩子的耐心、專注力與計算力；最重要的是能透過覆盤，培養他們賽局思維及耐挫力，而這些正是幫助孩子擁抱未來的關鍵能力。台灣圍棋協會祕書長馬衡立說：「圍棋能助攻孩子啟蒙學習，但很多人的刻板印象卻停留在圍棋很難。」幸好AI的出現與教學標準化的建立，能幫助孩子打造專屬的學習。圍棋人科技行銷長王之佑也分享，不要用過去的方式訓練孩子的未來，善用AI能幫助打造混成式學習體驗、找到適合的對手，同時幫助孩子認知自己的棋力，讓學圍棋更加事半功倍。

親子天下林彥傑副總、黑嘉嘉、Teach For Taiwan為台灣而教代理執行長杜瀛（由左至右），共同完成啟動儀式。 台灣圍棋協會提供

隨著快速起飛的生成式AI（GPT-Generative Pre-trained Transformer）技術衝擊人才培育，長期深耕教育的親子天下媒體暨產品事業群產品中心副總經理林彥傑也呼籲：「AI不會淘汰人，只會淘汰不會使用AI的人。」為此，長期關注國際圍棋演進與圍棋教育現況的《台灣圍棋協會》，積極聯合黑嘉嘉、蕭正浩、林至涵等深具影響力的職業棋士，促進圍棋教育與新科技的結合，加速圍棋教育的普及。今年更結合AI科技，聯合多國圍棋協會與組織，推動國際棋力檢定的標準化，為台灣圍棋教育樹立新典範。

為培養AI世代的關鍵學習力，在《台灣圍棋協會》與《親子天下》攜手舉辦的「GO FOR LOVE AI學習新棋點──國際圍棋教育論壇」上，黑嘉嘉圍棋教室品牌創辦人黑嘉嘉也分享AI賦予圍棋學習新面貌，能培養孩子多元的非認知能力，她說：「在這個任何問題都可以靠網路找答案的時代，孩子未來最需要的就是邏輯思維能力與專注力，而圍棋是最好的訓練工具，因為你落在棋盤上的每一子都有邏輯性，同時孩子必須時時刻刻保持高度專注力。」

面對劇烈變化的時代，台大教授暨PaGamO創辦人葉丙成也指出，未來人才不被打敗的關鍵就在於自主學習能力；同時，光會解決問題還不夠，培養對問題的洞察力也很重要。

為加速推廣圍棋教育，《台灣圍棋協會》也致力將專業的圍棋師資與學習資源帶入偏鄉，大力支持非營利組織「Teach For Taiwan 為台灣而教」，跟著他們的腳步深入偏鄉校園，影響更多孩子。「我們看見全球疫情大流行帶來巨大的數位落差，很高興能透過圍棋教育的推廣，陪伴孩子看見更寬廣的世界。」Teach For Taiwan為台灣而教代理執行長杜瀛有感而發地說。

論壇活動現場除了安排圍棋體驗區讓與會者能親身體驗，還提供十個免費體驗《黑嘉嘉圍棋教室》線上課程的名額，期望讓圍棋教育能持續擴大影響力，改變孩子的未來。

《GO FOR LOVE AI學習新棋點｜國際圍棋教育論壇》與會貴賓開心合影。 台灣圍棋協會提供

在此同時，《台灣圍棋協會》特別開放全台國民小學免費申請《黑嘉嘉圍棋教室》學習帳號，而國中教師們如果有需求也可以來信協會：johnny@taiwango.org 辦理諮詢。期待透過線上學習平台、AI人工智能、大數據分析等優勢與資源，打造不受時空限制、更個人化的學習新模式，讓孩子在有趣的氛圍下學圍棋，輕鬆擁抱未來關鍵能力。