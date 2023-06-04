羽球／戴資穎13年前首戰新加坡羽球賽 決賽過生日好懷念

超級750的新加坡羽球公開賽將在6月7日開打，已經抵達星國備戰的台灣好手戴資穎，今天在個人IG上傳限時動態，回憶自己13年前首次到新加坡參賽，還在生日當天打到冠軍賽。

戴資穎昨天抵達新加坡備戰，她在2010年、16歲時首度參加新加坡公開賽，當時一路打到冠軍賽才落敗，剛好決賽日就是6月20日，也就是戴資穎的生日，全場觀眾都一起幫她唱生日快樂歌慶祝。

戴資穎過去曾在2017、2019年兩度新加坡公開賽封后，只可惜就算今年戴資穎再度打到總冠軍賽，也僅是6月11日，無法重溫在決賽過生日的感受。

戴資穎今天在IG上傳和1名球迷合照的限時動態，照片中是戴資穎和這名球迷在13年前以及現在合照的對比圖。

戴資穎在IG寫道：「13年後的相遇，2010年是我第1次到新加坡打到冠亞軍，當天是我的16歲生日，全場為我唱著生日快樂歌，那真的是最難忘的一場比賽，雖然當天我拿到亞軍，但我相信這一切都是最好的安排。」

根據籤表，戴資穎在今年新加坡公開賽首輪要對上世界第18名的丹麥女將克里斯多佛森（LineChristophersen），根據世界羽球總會（BWF）官網顯示，戴資穎過去和克里斯多佛森交手6次全部獲勝。

羽球女單世界排名第3的戴資穎，6月20日就將滿29歲，她在今年4月證實，她的羽球生涯將打到2024年底就會正式退休，就算身體還能打，也不會再參賽。