桌球／年輕好手默契訓練不到一個月 勇奪WTT混雙組冠軍

新北市海山高中18歲許宸逢和北市南門國中14歲劉羽英合作，在WTT捷克青少年桌球公開賽中，越級挑戰贏得混雙19歲組冠軍。兩人簽約公司八馬國際社會服務部門主管陳旭芬表示，兩人僅用不到1個月時間培養出默契打出佳績，讓人驚喜，期待未來有更多合作機會。

許宸逢、劉羽英兩位好手年僅18歲、14歲，陳旭芬表示，許宸逢是第一批受贊助的重點培育選手，過去曾經打過男雙，上一場到匈牙利比賽後，決定讓他挑戰新領域，越級參加WTT捷克青少年桌球公開賽混雙19歲組。

另一好手劉羽英也是極具潛力好手，這次打國際賽經過教練團隊的挑選，成功和許宸逢組隊成功，第一次混雙比賽就打出好成績。

陳旭芬說，許宸逢、劉羽英都是公司簽約好手，雖然賽前兩人未曾合作，這次隨隊有兩名專業教練，透過移地訓練，並到當地訓練中心，與不同好手實戰模擬，兩人不負眾望成功頂住壓力，在不到1個月的訓練後，打出佳績。

陳旭芬表示，這次兩人混雙組合拿下冠軍，讓人驚艷，未來若有機會，也會讓兩人合作出賽，希望能打造下一個「台灣之光」，八馬國際2017年起成立男女桌球隊與少年桌球隊，也提供各種營養產品和贊助金，將持續為國家培育好手。