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田徑亞青賽／第二場國外賽太緊張 朱品薰看見不足之處

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
朱品薰在亞青賽奪下銀牌。記者劉肇育／攝影
朱品薰在亞青賽奪下銀牌。記者劉肇育／攝影

身為今年達標亞運女子標槍最年輕的選手，仁武高中朱品薰今天在亞青賽也是個人生涯的第二場海外國際賽事，擲出49公尺38摘銀，儘管成績不如預期，但她也坦言自己在國外比賽的經驗不多，藉由這次出賽也看到了自己的不足之處，希望接下來的亞錦賽、亞運盡快修正。

朱品薰今年3月在全中運擲出55公尺29的個人生涯最佳成績，不僅登上我國女子標槍歷年第4傑，還達到亞運參賽標準，而今天她則是披上國家隊戰袍出征亞青賽，儘管在賽前試擲就有超過50公尺的成績，不過比賽開始後卻因為太過緊張，導致槍頭偏高，最終僅以49公尺38作收，但仍為我國贏得首面獎牌。

朱品薰坦言，今天比賽前狀況是相當不錯，但是經驗不足的問題仍在比賽開始後浮現，太過緊張的情緒也影響到表現，「今天這個成績我覺得不好，這是我的第二場海外國際比賽，除了要快速累積經驗外，也知道還有人比我更強，比我更壯，這也激勵我還要再加強。」

朱品薰在亞青後還將征戰亞錦賽，並有機會在9月站上亞運舞台，而如何在國際賽事維持水準，也成為她必須盡快修正的問題，「我在國內比賽不太會緊張的，大概是出國經驗比較少一點，希望接下來的賽事能夠調整過來。」

亞運 全中運

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