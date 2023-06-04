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田徑亞青賽／最後100公尺連超3人 陳政安400公尺摘銅

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
陳政安在男子400公尺決賽逆轉拿下銅牌。記者劉肇育／攝影
陳政安在男子400公尺決賽逆轉拿下銅牌。記者劉肇育／攝影

U20亞洲田徑錦標賽今天展開首日賽程，我國代表隊在由女子標槍朱品薰率先擲出首面獎牌後，桃園高中陳政安則是在400公尺決賽上演大逆轉，在最後100公尺還一度暫居第6名的他，最終卻接連超過泰國、南韓與阿曼選手，逆轉拿下銅牌，也是中華隊首日賽程的第二面獎牌。

今年全中運在男子400公尺以破個人生涯最佳47秒53拿下金牌的陳政安，今天上午的預賽就衝出47秒73的佳績，以分組第二名晉級決賽，而下午登場的決賽陳政安也在各國好手的刺激下再破個人紀錄。

陳政安在起跑後就陷入落後局勢，甚至直到比賽最後100公尺出彎後都還在8名選手中排名第6名，不過在卡達與南韓選手已經形成領先集團的情況下，在第二集團的陳政安卻在後段發力，接連超過泰國、南韓與阿曼選手，最終以打破個人生涯最佳的47秒32拿下銅牌，而本場比賽2至5名選手也都打破個人最佳成績，形成一場高強度的對決。

至於在女子400公尺賽事，大同高中柳辰諭在上午的預賽跑出55秒80，以分組第二名晉級到決賽，晚間登場的決賽她則是以56秒12的成績拿下第5名；而女子鉛球決賽，江靜緣則是以13公尺82的第6名成績作收。

全中運 田徑 中華隊

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