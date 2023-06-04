田徑亞青賽／快腿林柏勳、李柏睿飆速晉級 明拚獎牌
U20亞洲田徑錦標賽我國新生代飛毛腿林柏勳、李柏睿，今天在男子100公尺準決賽兩人都跑出10秒57的成績，以分組第二名晉級到明天的決賽，有機會再為我國代表隊爭得獎牌。
生涯最佳成績分別為10秒43與10秒45的李柏睿與林柏勳，今年在全中運於超風速的情況下分別跑出10秒35與10秒33的佳績，儘管成績不列入紀錄，無緣改寫楊俊瀚所保持的全中運大會紀錄，不過也展現兩人的極佳天賦。
而今天兩人也攜手登上亞青賽場，在上午的預賽中林柏勳以10秒66的分組第一晉級，李柏睿也不甘示弱以10秒88同為分組第一名晉級，下午登場的準決賽兩人也分別與日本快腿黒木海翔、成島陽紀競速，最終兩人在不同分組都跑出10秒57的成績，皆以分組第二名晉級到決賽，在準決賽所有選手中僅次於兩名日本快腿 ，有望在明天的決賽再為我國爭得一面獎牌。
至於女子100公尺預賽，我國兩名參賽好手黃郁庭、楊玫玫也分別在預賽跑出12秒07與11秒92，其中楊玫玫平個人生涯最佳成績下，雙雙晉級到決賽，而男子800公尺預賽李安翊、林鑫義也分別跑出1分51秒73與1分52秒51晉級到決賽。
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