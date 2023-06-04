快訊

屏東河堤旁多輛機車遭撞毀 2人無生命跡象、3人輕重傷

陸軍湖口營區登步摃迅雷 「封門」爆發忠誠門與二號門之亂

中職／中信兄弟10號舉行阪神日 球團說前教頭林威助來不了

田徑亞青賽／快腿林柏勳、李柏睿飆速晉級 明拚獎牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
新生代快腿林柏勳（中）在準決賽跑出10秒57與同成績的李柏睿攜手晉級決賽。記者劉肇育／攝影
新生代快腿林柏勳（中）在準決賽跑出10秒57與同成績的李柏睿攜手晉級決賽。記者劉肇育／攝影

U20亞洲田徑錦標賽我國新生代飛毛腿林柏勳、李柏睿，今天在男子100公尺準決賽兩人都跑出10秒57的成績，以分組第二名晉級到明天的決賽，有機會再為我國代表隊爭得獎牌。

生涯最佳成績分別為10秒43與10秒45的李柏睿與林柏勳，今年在全中運於超風速的情況下分別跑出10秒35與10秒33的佳績，儘管成績不列入紀錄，無緣改寫楊俊瀚所保持的全中運大會紀錄，不過也展現兩人的極佳天賦。

而今天兩人也攜手登上亞青賽場，在上午的預賽中林柏勳以10秒66的分組第一晉級，李柏睿也不甘示弱以10秒88同為分組第一名晉級，下午登場的準決賽兩人也分別與日本快腿黒木海翔、成島陽紀競速，最終兩人在不同分組都跑出10秒57的成績，皆以分組第二名晉級到決賽，在準決賽所有選手中僅次於兩名日本快腿 ，有望在明天的決賽再為我國爭得一面獎牌。

至於女子100公尺預賽，我國兩名參賽好手黃郁庭、楊玫玫也分別在預賽跑出12秒07與11秒92，其中楊玫玫平個人生涯最佳成績下，雙雙晉級到決賽，而男子800公尺預賽李安翊、林鑫義也分別跑出1分51秒73與1分52秒51晉級到決賽。

全中運 楊俊瀚 田徑

延伸閱讀

法網／開賽連拿12局 球后斯威雅蒂僅花51分鐘晉級16強

田徑／生涯首次200公尺踩線判失格 楊俊瀚自認上了一課

田徑／連兩趟逆風衝出10秒18 楊俊瀚摘金惜無緣破紀錄

田徑／世界田總洲際巡迴賽橫濱站 陳奎儒飆本季最佳

相關新聞

田徑亞青賽／快腿林柏勳、李柏睿飆速晉級 明拚獎牌

U20亞洲田徑錦標賽我國新生代飛毛腿林柏勳、李柏睿，今天在男子100公尺準決賽兩人都跑出10秒57的成績，以分組第二名晉...

田徑亞青賽／中華隊首面獎牌出爐 朱品薰女子標槍摘銀

暌違5年再度舉辦的U20亞洲青年田徑錦標賽，今天在南韓醴泉醴川體育場展開首日賽程，而已經達到今年杭州亞運參賽標準的我國女...

足球／可愛恐龍湊一「腳」 台中女子足球節開心登場

台中市積極推動足球發展，扎根基層也鼓勵女子參與足球運動，由台中市政府運動局與台中市女子足球協會共同舉辦的「台中女子足球節...

足球／缺席練球關係破裂 巴黎聖日耳曼宣布與梅西分手

多次在法甲奪冠的巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain, PSG）在社群媒體上宣布，在今天該隊本季的最後一場...

網球／納達爾臀傷手術順利 至少得休5個月本季恐提前報銷

西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的發言人今天表示，納達爾為臀部傷勢接受髖關節鏡微創手術，情況十分「良好」，他將休養5個月，才能再度上場比賽。

足球／U20中華女足啟程緬甸 挑戰亞洲盃資格賽第二輪

中華女足U20代表隊今天上午出發前往緬甸挑戰2024印尼亞洲盃資格賽第二輪，將與同組的中國大陸、地主緬甸及尼泊爾等共4支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦