田徑亞青賽／中華隊首面獎牌出爐 朱品薰女子標槍摘銀

暌違5年再度舉辦的U20亞洲青年田徑錦標賽，今天在南韓醴泉醴川體育場展開首日賽程，而已經達到今年杭州亞運參賽標準的我國女子標槍好手朱品薰，今天在在女子標槍決賽以49公尺38的成績拿下銀牌，也是我國代表隊本屆賽會的首面獎牌。

就讀仁武高中的朱品薰，今年3月在新北市青年盃上擲出55公尺29的佳績，不僅達到亞運參賽標準，也登上我國女子標槍歷年第4傑，而這個成績也讓她成為今年亞洲U20女子標槍紀錄領先者，成為我國代表隊這次的奪金熱門人選之一。

今天朱品薰則是與去年曾擲出57公尺17的日本好手櫻井希美一路拉鋸，不過兩人今天狀態都不如預期，其中朱品薰在首擲擲出48公尺68後，櫻井希美隨即擲出50公尺02超車，儘管朱品薰接下來在第三擲擲出49公尺36，第5擲也有49公尺38，但依舊未能超過櫻井希美。

最終櫻井希美與朱品薰兩人也以50公尺02與49公尺38作收金銀牌，第三名則是由地主南韓選手以47公尺88拿下，而朱品薰雖然未能完成摘金任務，但仍是為亞青代表隊拿下本屆賽事首面獎牌。