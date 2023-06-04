足球／可愛恐龍湊一「腳」 台中女子足球節開心登場

台中市積極推動足球發展，扎根基層也鼓勵女子參與足球運動，由台中市政府運動局與台中市女子足球協會共同舉辦的「台中女子足球節」，周末在太原足球場熱鬧登場。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場感謝主辦單位辦理此次活動，讓女孩們有機會參與足球運動，帶動足球運動風氣。

李昱叡表示，市長盧秀燕在上任後重視女性運動權益，「台中女子足球節」連年舉辦深獲好評，現場也提供幼兒園與國小3、4年級學童參加，市府期盼舉辦各種多元的足球活動，提升台中足球運動人口。

今天活動非常驚艷，現場同時有足球隊員裝扮的可愛恐龍群現身太原足球場，讓參與活動的全場女孩們歡笑聲連連，玩球過程妳追我跑，家長們也一起歡樂加油，現場親子氣氛和樂。

李昱叡指出，現場活動內容豐富，除了正式小型比賽，也規劃趣味闖關活動、非洲鼓表演、美甲彩繪等各式親子活動，透過多元的辦理方式，提升女孩們對於運動參與的興趣。同時，活動也邀請台中地主隊，也是台灣木蘭聯賽常勝軍「台中藍鯨」的選手親自帶領女孩們參與，教導足球運動中身體移動、手眼協調、頂球、射門等基本技術等等，讓女孩們盡情享受足球樂趣。

主辦單位說明，足球是國際間盛行的活動，台中市更將足球運動列為重點發展項目，為響應國際亞洲足球聯盟對於女足推動的宗旨，特別設計針對女性專屬的活動，讓更多女性有機會加入足球的行列。

台中市運動局表示，市長盧秀燕上任後，台中市首度引進迷你足球，積極優化足球場地，包括投入15.1億元的「台中市國際足球運動休閒園區」已在今年4月開工，也增設朝馬足球場照明設備與草皮養護、增建西屯區8人制與11人制足球場。同時持續舉辦足球活動，自3月起陸續深入台中29個行政區辦理「足球深耕計畫」，另有「小小安聯世界盃預賽」、「國小迷你足球賽」等賽事，促進幼兒參與帶動基層足球風氣，打造台中成為足球運動友善城市。更多活動資訊，請至「i運動資訊平台-活動專區」查詢。