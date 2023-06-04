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足球／缺席練球關係破裂 巴黎聖日耳曼宣布與梅西分手

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
法甲聖日耳曼隊宣布與梅西分手。 新華社
法甲聖日耳曼隊宣布與梅西分手。 新華社

多次在法甲奪冠的巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain, PSG）在社群媒體上宣布，在今天該隊本季的最後一場比賽後，梅西（Lionel Messi）將會離隊。

巴黎聖日耳曼在外界普遍預期的公告中說：「在巴黎度過兩個賽季後，梅西在巴黎聖日耳曼的冒險之旅將於2022-23球季結束後劃下句點。」

球團表示，今天在PSG主場「王子公園體育場」（Parc des Princes）對克勒蒙（Clermont）一戰，35歲的梅西將會扮演關鍵角色。

來自阿根廷的梅西兩年前離開西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納（FC Barcelona）後，被法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖日耳曼簽下，球團希望他能率隊在歐洲冠軍聯賽（UEFA ChampionsLeague，歐冠盃） 稱王，可惜事與願違。

巴黎聖日耳曼上個球季在歐冠盃16強賽不敵西甲的皇家馬德里（Real Madrid），兩週前在又在歐冠盃16強敗給德國足球甲級聯賽（Bundesliga）的拜仁慕尼黑（FC Bayern Munich）。

曾7度榮獲足壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）的梅西，在巴黎聖日耳曼的稅後年薪，估計為3000萬歐元（約新台幣10億元）。

去年12月，梅西率阿根廷在卡達世界盃足球賽擊敗法國奪冠。

梅西目前為止替巴黎聖日耳曼踢了74場、攻進32球，但他在主場還是會被部分球迷噓。

梅西先前未經許可就缺席練球，前往沙烏地阿拉伯履行擔任旅遊大使的義務，這讓他和巴黎聖日耳曼的關係進一步惡化。

隨後他遭巴黎聖日耳曼禁賽1週，自此就無望與巴黎聖日耳曼簽下新約。

梅西生涯絕大部分時間效力的巴塞隆納希望他能「鳳還巢」，但這個可能性最近幾週不斷降低。

相反地，沙烏地阿拉伯可能會是他的下一個落腳處。

根據報導，邁阿密國際足球俱樂部（Inter MiamiCF）也想把梅西帶到美國職業足球大聯盟（MajorLeague Soccer, MLS）。

梅西 巴塞隆納 皇家馬德里

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