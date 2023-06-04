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網球／納達爾臀傷手術順利 至少得休5個月本季恐提前報銷

中央社／ 綜合外電報導
納達爾接受髖關節鏡微創手術，情況十分「良好」。 路透通訊社
納達爾接受髖關節鏡微創手術，情況十分「良好」。 路透通訊社

西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的發言人今天表示，納達爾為臀部傷勢接受髖關節鏡微創手術，情況十分「良好」，他將休養5個月，才能再度上場比賽。

納達爾生涯拿過22座大滿貫冠軍，今天歡慶37歲生日的他，理論上可以趕在11月的台維斯盃總決賽（Davis Cup Finals）重返賽場。

然而，納達爾恐將缺席本季剩餘的所有賽事，等待2024年再復出。他曾表示，2024年將是他職業生涯的最後一年。

發言人談到納達爾在西班牙巴塞隆納動手術時說：「手術很成功。一般而言，恢復期大約是5個月。」

納達爾上個月說，臀部傷勢並未如他所願地好轉，因此他無法上場的時間會更長。

納達爾曾在法國網球公開賽拿下14次冠軍，這是他2004年以來首度錯過法網。下個月，他也將缺席曾兩度奪冠的溫布頓網球錦標賽。

納達爾1月在澳洲網球公開賽第2輪敗給美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald），爆冷出局，飽受臀傷所苦的他一度希望自己能在6週內痊癒。

與此同時，納達爾的老對手約克維奇（Novak Djokovic）將有機會奪下生涯第3座法網冠軍，倘若成真，將可刷新兩人共同保持的22冠紀錄，單獨成為史上拿下最多大滿貫冠軍的男子選手。

約克維奇昨天晉級法網16強，這是他連續14年達成這項成就，明天將與世界排名第94的秘魯選手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）爭奪8強門票。

為納達爾執刀的外科醫生魯伊斯-康托羅（Angel Ruiz-Cotorro）表示，「手術成功機率很高」。

至於納達爾需要多長時間來恢復，擔任西班牙網球協會醫療顧問的魯伊斯-康托羅在法網比賽現場告訴記者，任何「倉促」的舉動都該避免。

他說：「我們為自己設下（5個月）期限，因為對運動員來說，設定一個目標能激發他的鬥志，有助他恢復健康。」

「他5個月後能不能以100%的狀態上場還很難說，他可能還需再休養一個月才能康復。」

他也承認，納達爾對最近這次延後復出「不太高興」。

納達爾 法網

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