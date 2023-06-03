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射擊／青少年世界盃傳捷報 國體大劉恆妤一日射下雙銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國射擊代表隊在青少年世界盃單日射下2銅。圖／中華民國射擊協會提供
我國射擊代表隊在青少年世界盃單日射下2銅。圖／中華民國射擊協會提供

邁入第7屆的青少年世界盃射擊賽連續3屆在德國蘇爾舉行，其中在女子10公尺空氣手槍項目，我國代表隊今天除了國體大劉恆妤於個人賽射下銅牌外，她還與清華大學陳俞如、中壢家商陳罄妍攜手在女子團體為我國再進帳一面銅牌。

在10公尺空氣手槍資格賽中，我國參賽的3名好手劉恆妤、陳罄妍、陳俞如，分別在預賽射出571分以及兩個564分的成績，其中劉恆妤以571分，在資格賽排名第4名晉級到最終的8人決賽，陳俞如、陳罄妍雖然排名第16、17名無緣晉級，但三人成績加總後也拿下1699分，僅次於南韓與印度，為我國贏下女子團體銅牌。

至於挺進到個人8強決賽的劉恆妤，則是與南韓、印度、烏克蘭、斯洛維尼亞、摩爾多瓦等國選手一路拚戰，最終劉恆妤也以僅次於印度選手和南韓選手的成績射下銅牌，單日為我國進帳2銅成績；在10公尺空氣手槍賽程落幕後，我國代表隊接下來還有25公尺運動手槍賽事將登場，並將由陳俞如與林口高中孫千筑代表參賽，有望為我國再增添獎牌。

摩爾

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