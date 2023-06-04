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田徑／亞青田徑賽開幕 我拚超越4金

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉報導
U20亞青田徑中華代表隊。記者劉肇育／攝影
U20亞青田徑中華代表隊。記者劉肇育／攝影

受到疫情影響，暌違5年再度舉辦的U20亞洲青年田徑錦標賽昨天開幕，我國今年由總教練邱為榮領軍並派出34名選手參賽，其中包括達到亞運參賽標準的「最強國中生」林沛萱、男子400公尺跨欄林仲威、女子標槍朱品薰，將力拚超越上屆的4金成績。

前一次舉辦已經是2018年的亞青賽，今年移師到南韓醴泉田徑場舉行，也是南韓第一次承辦此賽事，在昨天的開幕典禮上，大會更邀請到南韓知名藝人孝琳、女團CSR擔任表演嘉賓，為今年賽事揭開序幕。

上屆亞青賽我國共拿下4金5銀4銅佳績，而當年奪金的魏泰陞、王晨佑、李慧君已都是今年杭州亞運培訓隊的成員。

至於今年陣容中也有3名選手已經達到亞運參賽標準，其中包括今年在全中運女子跳高大放異彩「最強國中生」林沛萱、女子標槍朱品薰以及男子400公尺跨欄歷年第5傑的林仲威。

中華隊總教練邱為榮表示，除了3名亞運達標選手外，男子800公尺李安翊、男子110公尺跨欄謝元愷、男子標槍黃潮鴻等人都有問鼎金、銀牌的實力，而他也叮囑教練團利用這次的亞青賽針對各國近年竄出的年輕好手進行情蒐。

去年進入國訓中心跟隨學長陳傑、彭名揚一起訓練的林仲威，今年首度以大一新生身分參加全大運，就跑出了50秒13的佳績達到亞運參賽標準，而這次亞青賽他也喊話希望挑戰成為繼陳天文、陳傑、彭名揚以及余嘉軒後，我國史上第5位跑進50秒內的400公尺跨欄選手。

南韓 國中生 疫情

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