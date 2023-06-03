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逾2千名太極高手齊聚高雄 「千人御劍」拉開序幕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市31屆市長盃全國太極拳錦標賽今天在鳳山開幕，明天還有一整天競賽安排。記者徐白櫻／翻攝
高雄市31屆市長盃全國太極拳錦標賽今天在鳳山開幕，明天還有一整天競賽安排。記者徐白櫻／翻攝

高雄市31屆市長盃全國太極拳錦標賽今天在鳳山登場，全國22個市縣、2300名太極拳好手齊聚高雄切磋武藝，「千人御劍」開場展演氣勢磅礡，場面震撼。主辦單位指出，活動共2天，明天還有多項太極拳競賽項目登場，精彩可期。

來自全國各地的2200位太極高手齊聚鳳山運動園區體育館參加競賽，今天是活動第一天，在正式比賽開始前，主辦單位安排1千多位全國太極劍好手齊聚一堂，眾人展演「千人御劍」齊舞，舞劍氣勢磅礡。

立委林岱樺及議員李雅靜分別擔任大會正副會長。林岱樺說，太極拳講究鬆柔與呼吸吐納，對於身心靈及精氣神都有相當大助益，打太極拳能讓身體更健康，只要增加抵抗力就能減少生病機會，可幫政府節省下健保支出。李雅靜也說，期待太極拳能進入校園，透過推廣向下紮根，讓太極拳成為老少咸宜的運動項目。

主辦單位指出，明天賽事將進行13式、37式、陳氏38式、64式、99式太極拳、易簡34式太極拳、楊家傳統54式太極劍、全民版32式刀、鄭子太極劍等項目競賽。

高雄市31屆市長盃全國太極拳錦標賽今天在鳳山開幕，「千人御劍」的壯觀畫面替活動拉開序幕。記者徐白櫻／翻攝
高雄市31屆市長盃全國太極拳錦標賽今天在鳳山開幕，「千人御劍」的壯觀畫面替活動拉開序幕。記者徐白櫻／翻攝

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