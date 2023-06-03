籃網球／備戰10日的南韓全州亞洲青年錦標賽 中華隊今天授旗

2023亞洲青年籃網球錦標賽將於6月10日在南韓全州市登場，中華青年代表隊今天（3日）在新北市鶯歌國中舉行授旗儀式，並進行出征前最後一次練兵，全隊預定6月8日啟程前往全州，參加因疫情延期2年的亞青籃網球錦標賽。

上屆亞青籃網球賽是於2019年在日本鹿島舉行，共有11隊參賽，中華隊名列第7。2021年亞青賽因疫情取消，今年重新在南韓全州登場，共有馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港、泰國、汶萊、印度、日本、南韓、巴基斯坦及中華隊等11隊參加，中華隊與新加坡、斯里蘭卡、汶萊及地主南韓預賽同組，場場都是硬仗。

大會定6月10日上午10時在全州市華山體育館揭開序幕，隨即由中華隊與地主南韓隊進行開幕戰。首日預定進行5場分組預賽，預賽賽程至14日止。大會15日休兵一天，將召開亞洲籃網球總會年會，今年是改選年，將選出新任亞洲籃網球總會新任會長與新的執行委員，在亞洲籃網球總會修訂會章後，從2023年起，新任會長、副會長與執行委員任期將由原來的2年任期延長為4年。

中華青年代表隊於4月間成軍後即在鶯歌國中展開密集培訓，中華民國籃網球協會祕書長陳薇婷今天代表理事長楊忠和慰勉中華小將。鶯歌國中新任校長江明泱非常支持中華隊訓練，今天特別出席中華隊授旗儀式，鼓勵小球員在進軍國際比賽為國爭光之外，也要多了解及認識國際事務，以增長見聞。

中華隊由鶯歌國中學務主任蘇春和領軍，總教練林育豪，教練黃翊瑄、防護員郭霖，球員陣容以目前就讀華僑高中的鶯歌國中校友為班底，陣中多位球員已有多次國際賽經驗，包括潘宜菲、戴君芳、楊宜臻、陽孟娟、賴雨婕、陳妍蓁，並網羅滬江高中陳靖、台北商業大學包穎薰、三重高中尹傳靈、景文科技大學郭芮伶、南湖高中賴雨慈、南湖高中孫云芸，目標在打進5強。