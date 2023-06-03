自行車／總統蔡英文領騎 世界自行車日活動3地登場

為迎接疫後的觀光復甦，在行政院及交通部指導之下，交通部觀光局於今天世界自行車日同步辦理北部場（基隆湖海灣至萬里國聖埔）、中部場（東勢客家文化園區至后里馬場）及南部場（大鵬灣環灣自行車道）等3場大型活動，期待透過北、中、南3地騎乘活動及貴賓車友連線共同響應世界自行車日。

「自行車旅遊」是全世界環保節能減碳的重要措施，也是很有特色的健康旅遊方式，近年交通部持續宣傳自行車旅遊建設成果，讓世界看見台灣支持自行車推動綠色永續旅遊的重要工具。

交通部近年在推廣自行車旅遊上的創意、用心和成果績效有目共睹，對於近年政府及民間積極響應世界自行車日的努力，國際也日益關注，去年聯合國世界自行車日獎也分別頒發「特別終身成就獎」及「自行車領導與卓越貢獻獎」給巨大集團創辦人劉金標先生與自行車新文化基金會劉麗珠執行長，這些不僅是產業界的榮耀，也是台灣的榮耀，希望在公私部門持續合作努力下，讓台灣成為世界上最好的自行車綠色旅遊王國。

本次活動係疫後觀光的重要活動，且因應立法院通過交通部觀光局改制為交通部觀光署爰擴大辦理，活動當日由總統蔡英文親自領騎，以及行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部部長王國材等人共同騎乘同時，透過交通部運輸研究所研發環騎圓夢APP將環台自行車路線劃分成50條路段，各參與分組機關也同步從50路段起點同時騎乘，藉由環騎圓夢APP將自行車騎乘軌跡拚成台灣形狀，共同響應世界自行車日活動。

為擴大世界自行車日響應活動參與度，交通部觀光局除邀請桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等13個地方政府或民間團體6月3日舉辦自行車騎乘相關活動，宣導節能減碳及推動自行車綠色旅遊的目標外，交通部觀光局亦邀請駐台機構貴賓，包括國家地理雜誌在內的國際主流媒體團及海外組團旅行社參與並向國際宣傳推廣。

本次活動政府及民間車友一起共同參與騎乘自行車全台超過萬人參與，並透過環騎圓夢APP軌跡連接成台灣形狀，不僅點亮台灣深具意義，並展現政府與民間部門推動節能減碳目標的努力與決心。