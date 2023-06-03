泰國羽賽／葉宏蔚李佳馨先盛後衰4強止步 仍創合拍最佳
台灣組合葉宏蔚與李佳馨今天在泰國羽球公開賽混雙4強賽先盛後衰，以21比15、15比21、15比21不敵韓國組合金元昊與鄭娜銀，但已是兩人在超級500系列賽事合拍的最佳成績。
在曼谷舉行的泰國羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，今天展開各組4強賽，而混雙世界排名第23葉宏蔚與李佳馨成為台將最後希望。
台灣組合這次一路過關斬將，搶下兩人合作以來首張超級500系列4強門票，包括在16強賽扳倒亞錦賽金牌的中國組合蔣振邦與魏雅欣。
葉宏蔚與李佳馨4強賽對手為世界排名第9的韓國組合金元昊與鄭娜銀，兩組人馬曾在去年澳洲公開賽碰頭，當時台灣組合以直落2吞敗。
雙方相隔半年再度交手，台灣組合開局歷經5比1領先，到被對手迎頭趕上，而台灣組合及時回穩，再度要回領先，以21比15搶下首局。
次局台灣組合儘管克服4分落後，帶著4分領先進入技術暫停，可惜因末段失誤過多，以15比21讓出次局。
關鍵決勝局台灣組合開局就陷入1比9落後，儘管靠著數度近身殺球，追成僅剩3分差，但依舊無功而返，最終以15比21落敗，無緣決賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言