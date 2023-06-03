泰國羽賽／葉宏蔚李佳馨先盛後衰4強止步 仍創合拍最佳

台灣組合葉宏蔚與李佳馨今天在泰國羽球公開賽混雙4強賽先盛後衰，以21比15、15比21、15比21不敵韓國組合金元昊與鄭娜銀，但已是兩人在超級500系列賽事合拍的最佳成績。

在曼谷舉行的泰國羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，今天展開各組4強賽，而混雙世界排名第23葉宏蔚與李佳馨成為台將最後希望。

台灣組合這次一路過關斬將，搶下兩人合作以來首張超級500系列4強門票，包括在16強賽扳倒亞錦賽金牌的中國組合蔣振邦與魏雅欣。

葉宏蔚與李佳馨4強賽對手為世界排名第9的韓國組合金元昊與鄭娜銀，兩組人馬曾在去年澳洲公開賽碰頭，當時台灣組合以直落2吞敗。

雙方相隔半年再度交手，台灣組合開局歷經5比1領先，到被對手迎頭趕上，而台灣組合及時回穩，再度要回領先，以21比15搶下首局。

次局台灣組合儘管克服4分落後，帶著4分領先進入技術暫停，可惜因末段失誤過多，以15比21讓出次局。

關鍵決勝局台灣組合開局就陷入1比9落後，儘管靠著數度近身殺球，追成僅剩3分差，但依舊無功而返，最終以15比21落敗，無緣決賽。