自行車／響應自行車日 騎遊菊島沁涼一夏200車友參與

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處（以下稱澎管處）延續2023澎湖自行車跳島嘉年華熱度，配合交通部觀光局於今天世界自行車日舉行「騎遊菊島沁涼一夏」活動，共集結200位自行車車友，自澎湖遊客中心出發騎行至嵵裡沙灘折返後前往去年甫完工的鎖港自行車休憩站，路線全程約17公里，搭配環騎圓夢APP紀錄，合作拼湊出澎湖自行車獨一無二的軌跡圖形。

為響應世界自行車日，大家能在這一天享受騎乘自行車樂趣，及節能減碳、多運動愛護地球的宗旨，許多家長特別帶著孩子參加，大、小車友一起自澎湖遊客中心出發，優遊騎乘在菊島自行車多元路線澎南線，沿途欣賞春天雨後帶來美景與接受上坡路段的挑戰。

澎管處為迎接即將到來暑假旅遊旺季的活動安全，特別邀請井垵社區澎湖休閒工作坊資深教練李先志，為所有車友進行一場水域遊憩活動安全宣導與趣味有獎徵答，提醒夏季親海、愛海的車友要注意海域活動安全事項，大家都能「開心出遊，平安歸來」。另行程中別開生面規劃「敲魚乾活動」，讓車友瞭解曬魚場文化，並能親手透過鐵鎚敲打，讓臭肉魚乾與魚骨分離的深入社區體驗，讓騎車也可以玩得很在地。去年完工的鎖港自行車休憩站也成為這次參加車友最佳休息停靠站，同時也規劃一系列澎湖秋冬旅遊活動快問快答及好禮送給車友。

所有完成17公里路線騎乘的車友，都能獲得大會提供2023世界自行車日的主題運動涼感頭巾，及澎湖新鮮魚乾等完賽好禮，現場還有精采的摸彩活動，最大獎有Apple Watch、運動藍牙耳機及專業水壺等大禮，參加的車友們直呼這次活動真是令人驚喜連連。

澎管處處長許宗民表示，今天「騎遊菊島 沁涼一夏」自行車活動吸引許多喜愛騎車的伙伴，大家沿途欣賞美景、體驗文化，共同創造了難忘的回憶，這樣的活動不僅為個人增加運動健康，也為參加的親子車友帶來歡樂和溫馨的時刻。澎管處於112年9月17日(星期日)盛大舉辦的「2023澎湖跳島101K自行車活動」(101K Hopping Bike)還有名額，車友請把握即將截止的報名時段，一起用自行車漫遊方式享受澎湖秋季不一樣的美景與氛圍。