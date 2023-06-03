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田徑亞青賽／孝琳擔任開幕表演嘉賓 我國好手蓄勢待發

聯合報／ 記者劉肇育／醴泉即時報導
U20亞青田徑中華代表隊。記者劉肇育／攝影
U20亞青田徑中華代表隊。記者劉肇育／攝影

第20屆亞洲U20青年田徑錦標賽今天晚間將在南韓醴泉郡體育場開幕，我國今年共派出34名選手由總教練邱為榮領軍參賽，而今天晚間的開幕典禮大會更是將邀請到演唱韓劇《來自星星的你》OST的SISTAR隊長跟主唱孝琳、女團CSR擔任表演嘉賓。

受到疫情影響前一次舉辦已經是2018年的田徑亞青賽，我國代表隊在上屆日本岐阜舉行的賽事中共拿下4金、5銀、3銅的成績，而今年賽事我國也依舊派出不少優秀年輕好手參賽，希望能夠力拚佳績。

中華隊總教練邱為榮指出，亞青賽受到疫情影響過去4年沒有舉辦，亞洲各國也不少年輕好手竄出頭，也剛好可以利用機會進行情蒐，而我國這次也有不少好手參賽，其中包括男子標槍黃潮鴻、男子800公尺李安翊、男子110公尺跨欄謝元愷、男子400公尺跨欄林仲威、女子跳高、全能林沛萱、女子標槍朱品薰都具有問鼎金、銀牌的實力。

U20亞青賽比賽場館南韓醴泉郡體育場。圖／取自大會官網
U20亞青賽比賽場館南韓醴泉郡體育場。圖／取自大會官網

而這次比賽場館南韓醴泉郡體育場是一座能容納1萬人的場館，除了主體育場外，還設有100公尺10道、200公尺4道、沙跑道、室內投擲練習場、恢復室的副場館，不少前兩日已經前往熱身的選手、教練都直誇設備相當完善。  

不少各國代表隊都會利用選手村中庭進行簡單訓練與熱身。記者劉肇育／攝影
不少各國代表隊都會利用選手村中庭進行簡單訓練與熱身。記者劉肇育／攝影

至於選手村則是安排在距離體育場約一個小時車程的STXSTX Resort Mungyeong度假酒店，包括中華隊、日本、香港、澳門、哈薩克、卡達等代表隊都落腳於此，在考量練習移動距離的情況下，部分代表隊也選擇留在選手村進行簡單訓練與熱身，各國選手也能把握難得機會進行交流。

開幕典禮將邀請到SISTAR隊長跟主唱孝琳、女團CSR擔任表演嘉賓。圖／取自大會官網
開幕典禮將邀請到SISTAR隊長跟主唱孝琳、女團CSR擔任表演嘉賓。圖／取自大會官網

田徑 中華隊

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