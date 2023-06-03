玉山盃青棒／台東快腿踢新北 今戰桃市爭冠

玉山盃青棒賽四強戰桃園市隊以5：0擊敗台中市隊，連續五屆打進冠軍戰，今天要與台東縣隊爭冠，桃市隊總教練吳柏宏提高警戒，「不能給他們機會，給他們機會就會咬你一口。」

挑戰三連霸的新北市隊昨天就被咬一口，台東縣隊以3：2險勝，靠著全場7次盜壘成功，讓新北市隊捕手暈頭轉向，更兩度守住滿壘，讓衛冕軍留下12次殘壘，隊史首度闖進冠軍戰。

桃市隊今年預賽才以5：0擊敗過台東縣隊，冠軍戰經驗值又大於台東縣隊，為何如此警戒？吳柏宏解釋，從台東四強戰表現看得出來，陣中快腿不少，會針對此點特別研究，「他們教練團跟球員都滿大膽的，不會害怕失敗。」

東縣隊球員闖進冠軍戰的興奮程度猶如奪冠，總教練陳峰岳表示，今年以穀保家商為主的新北市隊陣容整齊，又有高三大物林盛恩在，是本屆大魔王，球員才會如此興奮，「我們球員就是遇強則強。」

不過冠軍戰東縣隊要再挑戰青棒另一強權，由平鎮高中為主的桃園市隊，尤其是北科附工強打王念好也在四強戰甦醒，3打數2安打都是長打，一發突破僵局的陽春砲，以及帶起單局4分攻勢的二壘打。

王念好今年高三畢業，打算投身中職選秀，被評具有首輪實力、上看狀元，然而前3戰受到場邊球探聚集影響，王念好自評表現不及格，四強戰前一晚還特別加練揮棒，「跟自己對話，告訴自己放開來打。」結果真的敲出本屆賽事首支長打。