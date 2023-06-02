高球／台、韓各獲兩冠平分秋色 張婷諭逆轉稱后

2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽，2日在台北國華球場閉幕，世界業餘排名第471的南韓選手文東賢愈戰愈勇，決勝輪繳全場最佳68（－3）桿，累計211（－2）桿，抱走男子冠軍；我國國家隊員張婷諭則以標準桿71桿完賽，累計216桿，逆轉封后。

原訂四輪的比賽因瑪娃颱風豪雨干擾，兩度中斷，其中第二輪花了兩天才完賽，比賽縮短為三輪，我國與南韓平分秋色，各獲團體總冠軍一座，及個人組前兩名。

南韓選手文東賢領先1桿出發，與隊友宋暋爀互有領先，直到第13洞抓下小鳥，才擺脫糾纏，領先到底，他在後九洞尾勁十足，只用33桿力挽狂瀾，最終以68桿繳卡，累計211桿摘下男子組冠軍。文東賢和宋暋爀前一天已在男子團體組封王，成為本次賽會唯一的雙冠得主，宋暋爀以70桿繳卡，累計214（＋1）桿獲得亞軍。

文東賢今年4月曾來台參加睦鄰盃台日韓高球錦標賽，獲男子個人第三，15天前又在亞太青少年高球隊際錦標賽獲得男子個人亞軍，本周的台灣業餘錦標賽則再上層樓，贏得今年第一冠，「我們透過比賽專注於我們該做的事，不斷地提升能力，展現績效。」

對於賽會遭遇惡劣的天候，打打停停，文東賢更是保持積極樂觀的心態，「高爾夫是室外運動，大自然對每個人都很公平，不會針對個別的選手，更不必抱怨天氣與環境。」

我國杭州亞運國手蘇晉弘打完前9洞，僅落後宋暋爀1桿，與文東賢並列第二，但第10至13洞開球不順，連吞4記柏忌，退出冠軍爭霸，最終以73桿繳卡，累計217桿獲得第三，「這幾洞風不好抓，開球都歪掉，無法Par On。」

在女子組領先3桿出發的陳俋儒，決勝輪因發燒喉嚨痛，表現失常，打完前3洞就被國家隊隊友張婷諭超越，最終以78桿繳卡，累計220桿，退居第二，「夜裡3點多發燒就無法熟睡，很感謝媽媽半夜親自把退燒藥送到選手村。」陳俋儒和吳純葳兩人前一天聯手，以299桿抱走女子團體冠軍。

就讀台中東山高中的國家隊員張婷諭小鳥、柏忌各二，以71桿繳卡，累計216桿（＋3），贏得個人生涯第一座大賽冠軍，他的教練父親張元鴻緊急從台中北上，與愛女分享光榮時刻，父女情深溢於言表。

中華高協理事長王政松、贊助商聲寶公司董事長陳盛沺、總經理許經朝、國策顧問陳茂仁及國華球場副董事長何麗純等，均參加閉幕頒獎。王政松理事長特別點名感謝王秋蓉率領的志工團隊，以及何仲義帶領的裁判團隊，使比賽順利圓滿。