籃球／蕭豫玟、宋瑞蓁領銜 U19世界盃中華女籃隊開訓

隨著梅西與巴黎聖日耳曼合約即將到期，外界猜測他的下一步前，總教練加爾蒂爾（Christophe Galtier）已親口證實，梅西在大巴黎的日子已走到結尾。 巴黎聖日耳曼將在後天迎來本季收官戰，加

2023-06-02 11:40