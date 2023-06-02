籃球／蕭豫玟、宋瑞蓁領銜 U19世界盃中華女籃隊開訓
2023年U19世界盃中華女籃隊今天上午在淡水國泰人壽女籃隊體育館完成報到開訓，備戰7月15日在西班牙舉行的賽事，本屆賽事中華隊是以去年度U18亞洲盃晉級4強的參賽陣容為班底。
這次U19世界盃女籃中華隊總教練為陳美莉、教練藍浩語、楊雅惠、體能教練洪一全、防護員石慧君，15位培訓球員分別為游沁樺（世新）、宋瑞蓁（世新）、郭雅玉（淡商）、李恩芯（淡商）、蕭豫玟（淡商）、楊幸恩（淡商）、蔡菀娗（淡商）、蘇天心（淡商）、米靖恩（北一女）、黃子芸（北一女）、王詩涵（北一女）、吳珮璿（北一女）、張家瑄（南山）、游欣樺（陽明）、韓汛（文化）。
U19世界盃女籃隊今天起在淡水國泰人壽教育中心展開集中訓練，全力準備7月15日至7月23日在西班牙馬德里舉辦的本屆世界盃，中華女籃隊預賽與美國、德國、馬利三隊同組，中華隊上屆排名第14名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言