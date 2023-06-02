快訊

民進黨爆性騷案！導演「輝哥」今首度打破沉默：深感抱歉

絕命毒梟雨林：南美黑幫入侵亞馬遜雨林的販毒盜伐犯罪

高球／旅日高球新秀吳佳晏 延長賽博蒂推沒進連3場亞軍

中央社／ 台北2日電
吳佳晏。圖／中國信託銀行提供
吳佳晏。圖／中國信託銀行提供

台灣旅日高爾夫新秀吳佳晏，今天在日巡次級的ECC女子高球賽，和泰國對手塞潘進行延長驟死賽，可惜對手推進致勝推桿奪冠，也讓吳佳晏連續3場比賽都屈居亞軍。

19歲的吳佳晏，今年首度取得日本次級巡迴賽的全卡會員資格，本週賽事總獎金2000萬日幣（約447萬台幣）的ECC女子高球賽，吳佳晏在首輪繳出67桿單獨領先。

第2回合吳佳晏表現欠佳僅繳出71桿，被單回合繳出66桿的塞潘（P Saipan）追上，前2回合結束雙方同以低於標準6桿的138桿並列第1。

原本今天要進行的第3回合，由吳佳晏和塞潘同組爭冠，沒想到兵庫縣當地下起暴雨，比賽在多次延後等待仍舊無法開打，主辦單位宣布第3回合取消，但並列冠軍的吳佳晏和塞潘，訂在球場第15洞的3桿洞進行驟死賽。

儘管下雨，但吳佳晏和塞潘同樣都開球攻上果嶺，吳佳晏留下距離較遠，她2推保Par，反觀塞潘距離洞口較近，她順利1推進洞順利收下冠軍。

5月11日在台灣登場的中信女子高球公開賽，是首場和日本次巡合辦的賽事，當時吳佳晏打到最後回合才被逆轉，以1桿之差落居亞軍。

接著她回到日本，接連參加了2場賽事，包括RFC女子高球賽同樣以1桿之差並列第2；本週的ECC高球賽吳佳晏又在延長賽落敗，還是無緣拿下生涯在日巡賽的首勝。

高爾夫

延伸閱讀

高球／台灣業餘錦標賽 陳俋儒、吳純葳攜手女團稱后

PGA／潘政琮飆生涯新低62桿 拜倫尼爾森高球賽第4作收

高球／中國信託女子公開賽 吳佳晏遭日將逆轉居亞軍

高球／中國信託女子公開賽次輪 吳佳晏飆最低桿單獨領先

相關新聞

高球／旅日高球新秀吳佳晏 延長賽博蒂推沒進連3場亞軍

台灣旅日高爾夫新秀吳佳晏，今天在日巡次級的ECC女子高球賽，和泰國對手塞潘進行延長驟死賽，可惜對手推進致勝推桿奪冠，也讓...

足球／「本澤馬人生」大逆轉 外媒：他不去沙國會續留皇馬

皇馬隊長下一站去哪？「本澤馬（Karim Benzema）人生」在24小時內出現戲劇化變化！ 多家外媒在台灣時間凌晨發布消息，指出本澤法將離開效力14年的皇家馬德里，跟進C羅腳步轉投沙烏地阿拉伯

足球／大巴黎主帥證實梅西將離隊 傳有望跟隨C羅前往阿拉伯

隨著梅西與巴黎聖日耳曼合約即將到期，外界猜測他的下一步前，總教練加爾蒂爾（Christophe Galtier）已親口證實，梅西在大巴黎的日子已走到結尾。 巴黎聖日耳曼將在後天迎來本季收官戰，加

舉重／ 羅楹湲亞錦賽拚出佳績 盼亞運用最美笑容站上頒獎台

愛笑且活潑樂觀的羅楹湲日前在南韓舉行的亞洲舉重錦標賽中獲得2金1銀的好成績。回顧起她的運動生涯，從2017年世大運開始嶄...

足球／王麟祥拜會泰國辦事處 力邀在台泰球迷進場觀賽

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將由中華男足國家代表隊在高雄國家體育場迎戰泰國男足國家代表隊，雙方交戰前夕，今天中...

高球／台灣業餘錦標賽 陳俋儒、吳純葳攜手女團稱后

2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽，今天在台北國華球場進行第二輪的復賽，因雨神再度降臨，比賽中斷140分鐘，直到近午時分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦