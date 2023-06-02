台灣旅日高爾夫新秀吳佳晏，今天在日巡次級的ECC女子高球賽，和泰國對手塞潘進行延長驟死賽，可惜對手推進致勝推桿奪冠，也讓吳佳晏連續3場比賽都屈居亞軍。

19歲的吳佳晏，今年首度取得日本次級巡迴賽的全卡會員資格，本週賽事總獎金2000萬日幣（約447萬台幣）的ECC女子高球賽，吳佳晏在首輪繳出67桿單獨領先。

第2回合吳佳晏表現欠佳僅繳出71桿，被單回合繳出66桿的塞潘（P Saipan）追上，前2回合結束雙方同以低於標準6桿的138桿並列第1。

原本今天要進行的第3回合，由吳佳晏和塞潘同組爭冠，沒想到兵庫縣當地下起暴雨，比賽在多次延後等待仍舊無法開打，主辦單位宣布第3回合取消，但並列冠軍的吳佳晏和塞潘，訂在球場第15洞的3桿洞進行驟死賽。

儘管下雨，但吳佳晏和塞潘同樣都開球攻上果嶺，吳佳晏留下距離較遠，她2推保Par，反觀塞潘距離洞口較近，她順利1推進洞順利收下冠軍。

5月11日在台灣登場的中信女子高球公開賽，是首場和日本次巡合辦的賽事，當時吳佳晏打到最後回合才被逆轉，以1桿之差落居亞軍。

接著她回到日本，接連參加了2場賽事，包括RFC女子高球賽同樣以1桿之差並列第2；本週的ECC高球賽吳佳晏又在延長賽落敗，還是無緣拿下生涯在日巡賽的首勝。