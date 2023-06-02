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舉重／ 羅楹湲亞錦賽拚出佳績 盼亞運用最美笑容站上頒獎台

聯合報／ 即時報導
羅楹湲。圖／WIN TAIWAN X 女性給力計畫提供
羅楹湲。圖／WIN TAIWAN X 女性給力計畫提供

愛笑且活潑樂觀的羅楹湲日前在南韓舉行的亞洲舉重錦標賽中獲得2金1銀的好成績。回顧起她的運動生涯，從2017年世大運開始嶄露頭角，經歷了2019年泰國世錦賽時右手肘韌帶斷裂的低潮期後，羅楹湲在2022年亞錦賽拿下好成績，成為亞運培訓選手，以穏定的成績向今年亞運邁進。

「我好像比賽成績都比平時訓練好。」對於首度報名87公斤級即拿下好成績的楹湲，自信及開心之情無法掩飾。儘管練習時一直沒能掌握好節奏，擔心成績會不如預期，但站上賽場後她便發揮出自己的實力。出色的表現讓教練都誇讚楹湲是真正的比賽型選手，只要好好把握最後半年的訓練及比賽機會，有望在亞運中取得更佳的成就。

經過短暫的休息後，楹湲回台灣除了繼續進行舉重訓練外，更迫不及待地進行「WIN TAIWAN X 女性給力計畫」口腔診療。曾經與郭芯妤醫師約定好只要能在亞錦賽奪牌，就可以免費進行牙齒美白貼片。郭芯妤遵守承諾，表示會加快美白貼片進度，同時也恭喜楹湲邁出成功的一大步。而楹湲也再次向自己信心喊話，要力拚亞運前三名，在亞運頒奬台上展現最自信美麗的笑容。

得知羅楹湲在亞錦賽拿下好成績的消息，正在上海參加射箭世界盃、同樣為「WIN TAIWAN X 女性給力計畫」成員的雷千瑩，除了為學妹感到高興外，也激勵自己在接下來的比賽能有更好的表現。

「雷母」的雷千瑩身為奧運三朝元老，擁有奧運銅牌以及各項世界大賽、亞運奪牌實力，是台灣女子射箭隊的重要標杆。在2019年世錦賽拿下女子反曲弓射箭比賽金牌，並打敗南韓世界排名第一的天才好手姜彩瑛後，千瑩的信心、實力及穏定度都大大提升，雖然2020年東京奧運沒能取得理想的成績，但實力及穏定度仍是今年亞運中華隊奪金的熱門人選。

亞運 舉重 世錦賽

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