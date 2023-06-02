將棋／日本天才棋士藤井聰太勇奪名人頭銜 共擁七冠

中央社／ 東京1日專電
日本將棋第一高手藤井聰太。路透
日本將棋第一高手藤井聰太。路透

日本將棋第81屆名人戰七番勝負賽進入第5局，20歲棋士藤井聰太挑戰39歲的渡邊明，以4勝1敗成績勇奪名人頭銜，締造擁名人頭銜最年輕棋士的紀錄，也是繼羽生善治以來第2位擁有七冠的棋士。

日本將棋八大頭銜中歷史最久的就是名人戰，本屆第81屆名人戰七番勝負，由日本朝日、每日新聞主辦，第5局從昨天起在長野縣高山村舉行，今晚戰績出爐，挑戰者藤井聰太勝渡邊明，以4勝1敗的成績獲得名人頭銜。

20歲的藤井是繼羽生善治以來史上第二位達成七冠（龍王、王位、叡王、棋王、王將、棋聖、名人）的將棋棋士。現年52歲的羽生在1996年擁有七大頭銜，當時他25歲。

此外，藤井今天刷新現年61歲的谷川浩司於1983年時以21歲之齡奪得名人頭銜的最年輕棋士紀錄。

藤井今天達成擁有七大頭銜的紀錄後，僅剩下「王座」這個頭銜尚未拿到。他接下來將挑戰現年30歲的永瀨拓矢王座，如果持續奪勝，藤井很可能最快今年秋天成為史上第一位擁八冠的棋士。

藤井今天賽後對媒體說：「現在還沒有得勝的真實感，但覺得非常高興。我認為這是一個很重要的頭銜，下棋的內容須有一定的水準。」

被媒體問及達成七冠，藤井表示，並未意識到七冠一事，所以沒特別的想法。不過，透過這次比賽，知道自己的長處及有很多課題待克服，收穫很大。

藤井2016年10月以史上最年輕的14歲之齡成為職業將棋士，以職業棋士身分參賽以來，已達到29連勝的紀錄。

他於2020年奪得棋聖頭銜，2021年獲得將棋界最高位的龍王頭銜。今年3月，藤井成為擁有六冠的最年輕將棋棋士。

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