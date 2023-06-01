足球／王麟祥拜會泰國辦事處 力邀在台泰球迷進場觀賽

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將由中華男足國家代表隊在高雄國家體育場迎戰泰國男足國家代表隊，雙方交戰前夕，今天中華足協王麟祥理事長也特地前往泰國貿易經濟辦事處拜會曾德榮（Twekiat Janprajak）代表，並致贈中華隊主場球衣，邀請前來觀賽，也希望透過泰國辦事處的力量邀請在台的泰國朋友進場觀賽，共同創造一場精采的足球賽事，讓進場球迷朋友能共度足球饗宴。

曾德榮本身也是足球迷，對於這場比賽已經期待很久，他也提到這次泰國隊陣容完整，在日本職業聯賽的選手都會來台灣踢這場比賽，希望透過足球賽事交流讓雙方球迷都能享受高水準足球競技，不只足球，在其他領域也能有更深化的交流，希望台灣足球越來越好。

王麟祥表示，感謝泰國貿易經濟辦事處一直以來的協助，雖然大家都擔心主場會變客場，但他很有信心地說：「相信全台足球迷絕對會力挺中華隊，當然在台的泰國球迷也會支持泰國隊，無論如何，贏家都是觀賞到高水準比賽的球迷朋友們。」

為了讓更多球迷朋友能看到比賽，這次中華足協也安排無線頻道、有線頻道與網路平台同步轉播，希望吸引更多國人關注台灣足球，進而提升基層足球的發展，透過國際賽讓國人看見中華隊選手奮戰身影，打造台灣人收看足球的習慣，一步一步推動台灣職業化。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊將在高雄國家體育場迎戰作客的泰國國家代表隊，門票也在udn售票網上架熱賣中。