世大運／林昀儒、唐嘉鴻傷退 李智凱、楊勇緯領銜參賽

受到疫情影響延期兩年的成都世大運，將在7月28日至8月8日舉行，我國今年共派出212位選手參與16種運動競賽，包括東京奧運奪牌選手李智凱、楊勇緯、羅嘉翎都將參賽，不過上屆摘金的唐嘉鴻、曾俊欣以及楊昆弼分別因為傷勢、個人賽程安排以及賽事未舉辦而無緣參賽，體育署也保守估計以5金為目標。

原訂於2021年8月舉行的成都世大運，受到疫情影響兩度延期舉辦，改於今年7月28日至8月8日舉行，並且因應延期放寬參賽年齡至27歲，且只要2年前仍保有學籍者都將具備參賽資格。

體育署在今天公布今年成都世大運參賽名單。記者劉肇育／攝影

而今年世大運也被視為是杭州亞運前哨戰，我國不少好手都將參賽，最終共派出212名選手參與16個運動種類，其中包括10位即將取得大學學籍的高中生，代表團將在7月21日由總統蔡英文親自授旗，並於7月23日起分5梯次出發，且經體育署協調下，參賽選手與教練都將能搭乘豪華經濟艙前往成都，減少選手的舟車勞頓。

對於這次我國不少好手，包括東京奧運國手李智凱、楊勇緯、羅嘉翎、王冠閎、王星皓、林穎欣、呂紹全等人都將參賽，但也有唐嘉鴻、林昀儒因傷無法出賽，上屆摘金的曾俊欣、楊昆弼也分別因為個人賽程安排以及今年未舉辦飛靶項目無緣站上世大運舞台，體育署副署長洪志昌也期望代表團能夠至少保底5面金牌，並朝著7金，甚至是上屆拿坡里世大運的9金目標邁進。

體育署競技運動組組長藍坤田表示，今年期望複製2017年台北世大運以來的成果，一方面參加世大運為國家隊提供杭州亞運會的賽前調整機會，另一方面則提供奧運國家儲訓選手累積國際參賽經驗及自信，為接續而來的2023杭州亞運及2024巴黎奧運奠定成功的基礎。