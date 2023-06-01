泰國羽賽／寶島混雙驚奇逆轉種子 周天成浪費9分領先爆冷止步第二輪

我國混雙組合葉宏蔚／李佳馨今天上演神奇逆轉，決勝局在17：20落後下連趕5分，瓦解列第7種子的中國大陸對手蔣振邦／魏雅欣3個「賽末點」，反以20：22、21：17、22：20闖進泰國公開賽8強；但列男單頭號種子的我國「一哥」周天成兩局都浪費領先，以兩個21：23爆冷出局。

世界排名23的寶島混雙組合，今天面對世界第10的大陸對手，首局雖從15：18落後追到19：19平手，但想領先都差一步，20：22讓出首局，所幸第二局扳回一城。

決勝局雙方互換領先多次，大陸組合15：16落後時連趕4分取得領先，且先拿下第20分，不料3個結束比賽的機會都沒把握，讓寶島組合在17：20落後下連趕5分逆轉，戲劇性收下55分鐘大戰勝利。

主球場出賽的周天成，今天面對世界排名24的馬來西亞對手黃智勇，首局一度取得16：7的絕對領先，但黃智勇一步步縮小差距，17：20時更瓦解小天3個「局末點」，反以23：21先下一城。

第二局小天數度握有5分優勢，技術暫停後還曾以15：10領先，但遭對手連趕7分超前，且先取得20：18的兩個「賽末點」，小天先瓦解一次危機，黃智勇第2個機會又出現機會球殺球掛網失誤，加上小天「挑戰」成功，反取得21：20的「局末點」，不過小天延長戰線的機會也沒把握，最終讓對手以23：21拿下勝利，握拳慶賀3度交手首度擊敗小天。

泰國公開賽屬BWF超級500系列，共有7組台將闖進第二輪，「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵原本要上演內戰，但李洋因蘇迪曼盃扭傷的腳踝仍感不適退賽，讓同胞率先晉級8強。

葉宏蔚／李佳馨混雙先晉級，晚場葉宏蔚還要和男雙搭擋蘇敬恒搶另張8強門票。