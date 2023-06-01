泰國羽賽／寶島混雙驚奇逆轉種子 周天成浪費9分領先爆冷止步第二輪
我國混雙組合葉宏蔚／李佳馨今天上演神奇逆轉，決勝局在17：20落後下連趕5分，瓦解列第7種子的中國大陸對手蔣振邦／魏雅欣3個「賽末點」，反以20：22、21：17、22：20闖進泰國公開賽8強；但列男單頭號種子的我國「一哥」周天成兩局都浪費領先，以兩個21：23爆冷出局。
世界排名23的寶島混雙組合，今天面對世界第10的大陸對手，首局雖從15：18落後追到19：19平手，但想領先都差一步，20：22讓出首局，所幸第二局扳回一城。
決勝局雙方互換領先多次，大陸組合15：16落後時連趕4分取得領先，且先拿下第20分，不料3個結束比賽的機會都沒把握，讓寶島組合在17：20落後下連趕5分逆轉，戲劇性收下55分鐘大戰勝利。
主球場出賽的周天成，今天面對世界排名24的馬來西亞對手黃智勇，首局一度取得16：7的絕對領先，但黃智勇一步步縮小差距，17：20時更瓦解小天3個「局末點」，反以23：21先下一城。
第二局小天數度握有5分優勢，技術暫停後還曾以15：10領先，但遭對手連趕7分超前，且先取得20：18的兩個「賽末點」，小天先瓦解一次危機，黃智勇第2個機會又出現機會球殺球掛網失誤，加上小天「挑戰」成功，反取得21：20的「局末點」，不過小天延長戰線的機會也沒把握，最終讓對手以23：21拿下勝利，握拳慶賀3度交手首度擊敗小天。
泰國公開賽屬BWF超級500系列，共有7組台將闖進第二輪，「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵原本要上演內戰，但李洋因蘇迪曼盃扭傷的腳踝仍感不適退賽，讓同胞率先晉級8強。
葉宏蔚／李佳馨混雙先晉級，晚場葉宏蔚還要和男雙搭擋蘇敬恒搶另張8強門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言