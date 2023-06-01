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青少棒／北投國中莊宜潔獲選MVP 軟式聯賽女子組3連霸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
北投國中投手莊宜潔（左）獲選大會MVP。圖／學生棒球聯盟提供
北投國中投手莊宜潔（左）獲選大會MVP。圖／學生棒球聯盟提供

國中軟式聯賽女子組今天落幕，台北市北投國中在冠軍戰4局下攻進關鍵兩分，終場2：1擊敗南投縣埔里國中，完成3連霸。

埔里2局上展開首波攻勢，林若亞靠觸身球上壘，再推進到二壘，徐士婷揮出安打，攻下全場第1分；北投4局下2出局後，靠保送展開反撲氣勢，莊宜潔、張芸溱連續安打攻下兩分，也改變戰局。

埔里7局上最後攻勢，金雅恩揮出二壘打，北投緊急換上吳佩玟保住勝利，全隊衝進場內歡呼，總教練廖妍涵流下感動的淚水，坦言壓力很大，「這9名國三生感情很好，都住在一起，她們很想拚。」

北投投手莊宜潔打過長庚少棒隊，已經升上國三，今天先發5局失1分奪勝，本屆賽事3場先發合計只失1分，獲選大會MVP，直呼感謝教練、父母、同學、贊助商。

她表示，去年滿壘失分多，今年又碰到，遇到危機要想辦法解決，勇於對決、相信隊友守備。

北投國中完成國中軟式聯賽女子組3鄉連霸。圖／學生棒球聯盟提供
北投國中完成國中軟式聯賽女子組3鄉連霸。圖／學生棒球聯盟提供

北投連3屆封后，廖妍涵提到，感謝台灣運動好事協會規畫外語課程與課業輔導，幫助學生成長，還有牙醫師公會、立農國小、石牌國中與范悅圓、蔡宏聖等教練協助球隊，近期也為暑假日本交流賽募款，希望順利成行，為小朋友拓展國際觀視野。

本屆賽事前8名依序是北投、埔里、北市雙園、新北市福營、桃園市南崁、台南市安平、台中市東山、高雄市五福。

個人獎名單如下：打擊獎前3名福營張宸瑄、北投張芸溱、北投莊宜潔，打點和全壘打獎福營張宸瑄，投手獎雙園黃羽緹，最佳教練獎北投廖妍涵、野村麗奈、林威宏。

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