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羽球／戴資穎、周天成領銜台北羽賽 日男單三強將參賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北羽球公開賽將於6月20日至25日在北市大天母體育館開打。記者劉肇育／攝影
台北羽球公開賽將於6月20日至25日在北市大天母體育館開打。記者劉肇育／攝影

2023台北羽球公開賽將在20日至25日於北市大天母體育館開打，我國包括女單一姊戴資穎、男單一哥周天成都將參賽，而今年外國選手同樣是星光熠熠，包括男單世界排名第3名的奈良岡功大、世界排名第9名的印度普拉諾（H. S. Prannoy）、香港伍家朗等人都將來台參賽。

今年台北羽球公開賽是巴黎奧運積分賽中BWF超級300系列賽的亞洲首站，不僅我國選手精銳盡出，也吸引不少亞洲好手來台參賽，包括日本男單前三強的奈良岡功大、西本泉太、常山幹太，香港雙雄伍家朗、李卓耀，將與我國周天成、王子維、林俊易同場競技，讓今年男單賽事的競爭將超乎往年。

中華民國羽球協會理事長張國祚在今天的賽事啟動記者會上說：「一年一度台北羽球公開賽，今年有什麼不同，包括這是2024奧運積分賽Super 300在亞洲的第一站，而我國戴資穎、周天成、麟洋配、林俊易和亞運培訓隊都將參賽，也有不少世界前20名選手會參賽，其中包括日本最強3位男單、香港伍家朗，男單會非常激烈，歡迎大家來為選手加油。」

今年台北羽球公開賽我國男單一哥周天成將挑戰3連霸也是個人第5冠，至於一姊戴資穎則將問鼎個人第4冠，至於在雙打部份，我國男雙好手「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯、「麟洋配」王齊麟／李洋，則將挑戰奪回暌違2屆的男雙冠軍，不過世界排名第8名的馬來西亞組合王耀新／張御宇也將成為爭冠最大難關。

而今年台北羽球公開賽共24國、282位好手報名參賽，主辦單位已於5月20日正式開賣預售套票組，開賣當天即被搶購一空，今天中午12點全面販售一般單日票，而6天賽事也將由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播。

羽球 周天成 戴資穎

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