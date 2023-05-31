羽球／最受信賴體育名人！戴資穎第4度獲獎喊開心
我國「一姊」戴資穎國際賽戰功彪炳，今天再獲得另項肯定，成為《Reader' s Digest 讀者文摘》第25屆讀者文摘信譽品牌調查中的最受信賴體育名人獎，這已是小戴第4度獲獎。
小戴2017年台北世大運奪金，知名度、好感度直線上升，東京奧運更打進我國史上第一次羽球女單金牌戰，加上今年亞錦賽登頂，每年都有代表作，除獲得許多品牌青睞成為代言人，許多調查也名列前茅，除4度獲得讀者文摘信譽品牌調查中的最受信賴體育名人獎，也曾在2021年獲得網路十大台灣運動人物第一名。
下周將參加新加坡公開賽的小戴，今天透過影片發表獲得最受信賴體育名人獎的心得，她說：「很榮幸第四年獲得最受信賴體育名人獎，很開心能獲得大家的信賴，你們的信賴是支持我一直向前的力量，我永遠相信自己，也希望大家相信自己相信世界！」
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