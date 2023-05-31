快訊

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

屏東憲兵隊士官長 空軍基地內騎車摔入水溝身亡

全球Top 15高階手機排名還是蘋果霸榜！這台舊iPhone狠甩華為小米

羽球／最受信賴體育名人！戴資穎第4度獲獎喊開心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎獲得第25屆讀者文摘信譽品牌調查「最受信賴體育名人獎」。 新華社
戴資穎獲得第25屆讀者文摘信譽品牌調查「最受信賴體育名人獎」。 新華社

我國「一姊」戴資穎國際賽戰功彪炳，今天再獲得另項肯定，成為《Reader' s Digest 讀者文摘》第25屆讀者文摘信譽品牌調查中的最受信賴體育名人獎，這已是小戴第4度獲獎。

小戴2017年台北世大運奪金，知名度、好感度直線上升，東京奧運更打進我國史上第一次羽球女單金牌戰，加上今年亞錦賽登頂，每年都有代表作，除獲得許多品牌青睞成為代言人，許多調查也名列前茅，除4度獲得讀者文摘信譽品牌調查中的最受信賴體育名人獎，也曾在2021年獲得網路十大台灣運動人物第一名。

戴資穎獲得第25屆讀者文摘信譽品牌調查「最受信賴體育名人獎」。圖／戴楠凱提供
戴資穎獲得第25屆讀者文摘信譽品牌調查「最受信賴體育名人獎」。圖／戴楠凱提供

下周將參加新加坡公開賽的小戴，今天透過影片發表獲得最受信賴體育名人獎的心得，她說：「很榮幸第四年獲得最受信賴體育名人獎，很開心能獲得大家的信賴，你們的信賴是支持我一直向前的力量，我永遠相信自己，也希望大家相信自己相信世界！」

羽球 戴資穎

延伸閱讀

羽球／戴資穎6月先打新加坡、印尼賽 再挑戰台北賽史第5冠

蘇迪曼盃／戴資穎化解2賽末點仍不敵安洗瑩 中華隊被聽牌

羽球／戴資穎球衣前面為何沒掛會旗？恐涉及贊助商衝突

羽球／真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧

相關新聞

羽球／最受信賴體育名人！戴資穎第4度獲獎喊開心

我國「一姊」戴資穎國際賽戰功彪炳，今天再獲得另項肯定，成為《Reader' s Digest 讀者文摘》第25屆讀者文摘...

羽球／戴資穎6月先打新加坡、印尼賽 再挑戰台北賽史第5冠

我國一姊戴資穎6月將參加3站賽事，其中超級300系列的台北公開賽6月20日將在台北市立大學天母校區體育館展開，女單世界第3的小戴將力拚賽史第5冠。 戴資穎6月將參加3站賽事，包括6月6日開打的超

自行車／響應世界自行車日 騎遊菊島沁涼一夏3日登場

為響應世界自行車日，邀請大家一起節能減碳、多運動愛護環境，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處預計於6月3日於澎湖辦理「騎遊...

16到22歲專屬！青春動滋券1日早上登記領券

教育部體育署規劃每年常態性發放16到22歲國民每人500元青春動滋券，今年度將在明天上午10時起開放上動滋網（500.g...

全運會／台南市睽違16年主辦 黃偉哲宣布個人金牌加碼到35萬

全國運動會今年10月21日至26日在台南市舉辦，多位議員關切金牌獎金加碼，市長黃偉哲今天在議會總質詢時表示，敲定台南身為...

泰國羽賽／寶島前2好手首度對決！周天成逆轉左手重砲

上周在馬來西亞名人賽連續拍下世界前10好手，我國羽球男單好手「左手重砲」林俊易勇闖生涯第一場BWF超級500系列賽的最終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦