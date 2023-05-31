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自行車／響應世界自行車日 騎遊菊島沁涼一夏3日登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「騎遊菊島 沁涼一夏」自行車體驗活動報名額滿。圖／澎管處提供
「騎遊菊島 沁涼一夏」自行車體驗活動報名額滿。圖／澎管處提供

為響應世界自行車日，邀請大家一起節能減碳、多運動愛護環境，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處預計於6月3日於澎湖辦理「騎遊菊島 沁涼一夏」的自行車體驗，限量300個參與名額在短短一個月內即額滿，不少車友也非常期待能夠到澎湖一起完成這個全台串聯的壯舉。

活動在即，澎管處也提醒各位車友敬請於上午8點30分至管理處前廣場（即澎湖遊客中心）完成報到手續與提前下載「環騎圓夢app」，活動時將透過app紀錄與台灣車友同時完成軌跡繪製，使過程更加多元有趣。

近來天氣日趨炎熱，管理處也提醒各位來賓務必隨時注意防曬、補充水分以免中暑。而本周恐有颱風侵台，為確保參與民眾安全，澎管處將遵照中央氣象局指示為主，也請報名車友們多注意新聞報導或粉絲專頁貼文。

本次沒有機會參與本次世界自行車活動的粉絲也千萬別氣餒，今年度同樣會盛大舉辦的9月17日「澎湖自行車 跳島嘉年華」即將到來，請民眾可以把月即將截止的報名時段，屆時可看到及享受到澎湖秋季不一樣的美景與氛圍。

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