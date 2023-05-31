16到22歲專屬！青春動滋券1日早上登記領券

教育部體育署規劃每年常態性發放16到22歲國民每人500元青春動滋券，今年度將在明天上午10時起開放上動滋網（500.gov.tw）登記領券，經驗證符合年齡身分者，即可持青春動滋券QR Code至做運動、看比賽合作店家消費抵用。

體育署表示，青春動滋券為每年常態發放，112年符合領券資格者為今年滿16歲至22歲，即90年1月1日至96年12月31日出生，且於國內現有戶籍之國民（非以發放日或學籍身分作為認定基準）。符合資格者可於明天上午10點起到動滋網透過3個步驟領用，首先點選「民眾登記」，輸入姓名、身分證字號、出生年月日及手機號碼等資訊完備登記程序後，再點選「登記狀態查詢」進行驗證結果查詢，經驗證符合年齡身分者，即可點選「民眾領券」，輸入手機簡訊驗證碼，經系統確認無誤後，即取得動態QR Code，可於當日至實體合作店家出示QR Code臨櫃消費抵用，或至線上平台輸入付款碼線上抵用。

體育署提醒，本次青春動滋券採動態QR Code機制，所取得QR Code限當日有效，若需於其他日期進行消費抵用，則須重新上動滋網至「我的青春動滋券」進行領券，以避免所領取之QR Code遭他人盜用。

World Gym、健身工廠、成吉思汗健身俱樂部、大魯閣棒壘球打擊練習場、伊藤萬游泳學校等知名業者，皆已成為青春動滋券合作店家，為提供民眾更便利及多元的抵用選擇，亦提供API介接線上抵用功能，已有相關售票系統（如ibon售票系統、FamiTicket全網購票網、職業球團官網等）、活動報名平台（如筆記報名、全統運動報名等）及賽事轉播業者（如HAMIVIDEO、愛爾達等）完成API介接，民眾可輕鬆於線上購買職棒、職籃球賽門票、報名路跑活動等，詳細合作店家資訊可上動滋網查詢。

體育署推動青春動滋券。圖／體育署提供

體育署鼓勵符合提供做運動、看比賽相關服務之運動事業，加入成為青春動滋券合作店家，並透過跨部會及地方政府合作共同宣傳，以運動為元素，結合地方創生、遊程等進行異業結合，持續增加合作店家，提供偏鄉民眾多元消費抵用機會。在核銷撥款作業上，亦透過電子化措施簡化行政流程，秉持「日日對帳、週週結算、速速撥款」原則，合作店家可即時檢核抵用款項，每周確認結算金額無誤後，體育署將每月核撥抵用款項。

高雄市政府、新北市政府等亦宣布結合青春動滋券措施，辦理加碼抽獎活動。

高雄市政府運動發展局推出「運動雄青春 好禮大方送」方案，凡是民眾持青春動滋券到運動中心消費滿500元，即可獲得市價超過千元的健身會籍，更可以參加月月抽獎活動，每月底會在運動發展局臉書紛絲專頁抽出10個獎項，包含運動手錶、運動耳機及Switch，另外還有最大GOGORO乙台。

新北市體育處也推出消費抽獎活動，憑新北市國民運動中心、運動聚點發票即可至「六千入帳 運動重賞」活動官網登錄抽獎，活動每2周抽20人送LINE POINTS 200點，每月抽家電、iPhone。

體育署呼籲符合資格的運動業者把握機會，至「動滋網」登記註冊，成為「青春動滋券」的合作夥伴。同時也期待所有青年朋友能利用「青春動滋券」享受運動及看比賽的樂趣，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶。