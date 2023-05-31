全運會／台南市睽違16年主辦 黃偉哲宣布個人金牌加碼到35萬

全國運動會今年10月21日至26日在台南市舉辦，多位議員關切金牌獎金加碼，市長黃偉哲今天在議會總質詢時表示，敲定台南身為主辦地主，因此全運會個人金牌加碼5萬元，提高到35萬元，另研議編列2年的營養金，留住優秀人才，不要領完獎金後就把戶籍遷走。

多位議員都要求市府應按照以往慣例地主縣市的獎金，全運會金牌獎金通常要至少提高一半，今年全中運地主新竹縣宣布獎金加倍、去年全民運地主嘉義縣宣布獎金加倍等，都讓選手士氣大振；台南市長黃偉哲今天回答議員王宣貿的詢問時，終於鬆口今年全運會個人金牌提高到35萬元。

台南市在110年全國運動會獲得台南史上最多獎牌，共獲25面金牌、23面銀牌、41面銅牌，總計89面獎牌的佳績，市府總共頒發獎勵金給帆船、划船、跆拳道、軟式網球、田徑等28項運動種類獎勵金，其中包含12項連霸及3項破紀錄獎勵金，合計高達3672萬3500元。體育局長陳良乾先前議會表示今年奪牌目標是30面金牌，總獎牌至少100面。

體育局先前回應台南今年參選全運會的選手鼓勵，包括個人金牌由25萬提高至30萬（市長今天再宣布加碼5萬元）、金牌團體獎金每人由8萬元調升至13萬元，金牌獎金與各直轄市都一樣。全中運加發給金牌每人每月3000元、團體金牌每人每月1500元培訓金，今年也研議增加隊職員營養金，來激勵選手及隊職員。

除了獎金的提升，市府也編列預算辦理選手體能訓練、心理諮商及運動傷害防護，方方面面都要照顧，才能讓選手跟教練安心出賽。