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泰國羽賽／寶島前2好手首度對決！周天成逆轉左手重砲
上周在馬來西亞名人賽連續拍下世界前10好手，我國羽球男單好手「左手重砲」林俊易勇闖生涯第一場BWF超級500系列賽的最終4強，本周轉戰泰國首輪就遇到自家「一哥」周天成，林俊易還搶下首局，但經驗老道的小天上演逆轉勝，避免連兩站「一輪遊」。
林俊易在馬來西亞拍出驚奇，16強擊敗地主世界排名第10的「一哥」李梓嘉，8強賽更和世界排名第3的日本「磨王」奈良岡功大上演史詩對決，最終在2小時馬拉松3局大戰拿到4強門票，本周世界排名已提升到生涯新高的22名。
泰國公開賽同樣屬於BWF超級500系列賽，林俊易首輪就抽到名列頭號種子的我國「一哥」周天成，兩名排名前2的好手首度碰頭就大戰3局。首局林俊易在4：6落後下連趕6分逆轉，4分領先雖被小天追平，林俊易在4度平手下仍找到機會，18：18時連拿3分，以21：18先下一城。
第二局前段兩人比分緊咬，小天7：7時連下5分拉開差距，以21：17扳平局數；決勝第3局小天延續氣勢，兩波連續得分拉開差距，最終就以21：12逆轉搶下勝利。
小天在馬來西亞首輪出局，原本世界第6的排名本周下滑到第7位，今天演出逆轉勝，成為率先晉級第二輪的台將，接續包括會外晉級的李佳豪、「羽球王子」王子維都將上場搶勝。
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