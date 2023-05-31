法網／地主名將上演跨夜驚天逆轉 締造5盤大戰第一紀錄

法網地主名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）今天締造魔幻時刻，第五盤從局數0：4落後演出驚天逆轉，最終以3：6、6：3、7：5、1：6、7：5力退阿根廷對手巴艾茲（Sebastian Baez），在巴黎凌晨0點18分取得晉級資格。

這是孟非斯在法網的第15場五盤大戰，奪勝後戰績11勝4敗，和瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）並列公開化年代後的紅土大滿貫五盤比賽最多勝場，寫下特別紀錄。

孟非斯第五盤不但陷入局數絕對落後，第5局還面臨1個破發點，但他瓦解危機後連趕4局扳平態勢，驚險續命的他提到，這場絕對是生涯前2精彩的比賽，幾年前也曾在法網有類似情境，兩次的氣氛都非常好，這次又是不同的感受，法國「跳跳人」說：「我變老了，贏下比賽的機會又更好。」

孟非斯大逆轉阿根廷對手巴艾茲。 路透社

孟非斯今年36歲，對手巴艾茲僅22歲，不過孟非斯有地主球迷一面倒支持，他笑說：「今天氣氛好極了，我想一些觀眾感受也如此。我知道我有一些朋友今天是第一次來看法網，我想這對他們是很棒的經驗。」

孟非斯世界排名最高曾到第6位，去年8月右腳受傷後到今年3月才復出；儘管世界排名現在只在394位，孟非斯的狂野球風讓他面臨20個破發點仍打出驚奇一戰，在3小時又47分鐘的大戰中成為最後勝家。

地主名將下戰將遭遇名列第6種子的丹麥新星魯內（Holger Rune），他坦言最後已經打到抽筋，情緒也很緊張，比賽結束的自己十分疲勞，他也明白喜歡和觀眾互動的球風會花費更多力氣，「但我希望有很棒的一晚，明天我會專注在好好恢復，不論如何，我會準備好面對第二輪比賽。」