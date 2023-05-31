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足球／中市推運動建設獲好評 國際足球園區開工獲關注

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「台中市國際足球運動休閒園區」於今年4月開工。圖／台中市運動局提供
「台中市國際足球運動休閒園區」於今年4月開工。圖／台中市運動局提供

台中市長盧秀燕上任以來高度重視城市運動發展，繼今年3月世界棒球經典賽在洲際棒球場成功舉行，成功行銷台中與台灣榮登世界舞台，盧秀燕在台中南屯區投入15.1億元，要打造足球界的洲際棒球場，「台中市國際足球運動休閒園區」於今年4月開工，成為全國首座「國際級」足球專用運動園區。

盧秀燕曾表示，她與足球淵源深遠，過去擔任華視記者跑政治與教育線時，過往在華視拿到世界盃足球賽轉播權，當時轉播一兩百場賽事，但華視體育記者不夠，各線記者須通通上陣，因此她轉播世界盃，也曾任中華民國足球協會副理事長，深刻體認足球是世界運動迷的共通語言，所以擔任市長後力推足球，並列為台中運動發展重要類別，特別將這座國際級的園區規劃於南屯，帶動周邊運動、經濟、觀光產業繁榮發展。

盧秀燕上任後力推「酷運動、酷城市」，栽培運動選手、推廣競技與全民運動，也希望有更多場館讓國際選手到台灣、台中比賽，園區完工後，未來國際足球賽事即可爭取來台中舉行，行銷台中邁向國際。

運動局長李昱叡受訪時表示，盧秀燕除力推建設之外，運動軟實力也相當重視，台中市率全國之先執行「足球深耕計畫」，深耕六級足球發展，近年開花結果，各級聯賽表現優秀，為向下扎根，首度引進迷你足球，四年來已超過2萬名兒童人次參與。

運動局也積極與各級單位合作推廣與培訓，培育兒童、少年、青少年、青年及大專校院等完整的人才培育體系，進而發展到培育準職業與職業運動的人才，孕育許多優秀的足球運動國家級選手，四年內奪下全國各級大賽達24次冠軍，勇冠全國。

李昱叡表示，近年台中足球發展迅速，積極優化運動場地，於中部重要幹線74號快速道路沿線設置達6座11人制足球場；也可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，包括朝馬、西屯、太原、大里及動土的足球園區。而既有的朝馬足球場運動局也爭取經費挹注，增設照明設備與改善噴灌系統，同時完成大里區首座足球場的建置，此外西屯還有一座11人制足球場正興建中，多項措施力推台中為足球友善城市，未來將持續支持，厚植基層足球文化，培育更多國家運動人才。

棒球 經典賽

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