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高球／第30屆台灣業餘錦標賽 林士軒、文東賢暫列第一

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林士軒首輪以69桿暫並列第1名。圖／中華民國高球協會提供／林聖凱攝影
林士軒首輪以69桿暫並列第1名。圖／中華民國高球協會提供／林聖凱攝影

中華高協2023第三十屆台灣業餘高球錦標賽-聲寶，30日在台北國華球場揭幕，國家隊員林士軒不畏瑪娃颱風外圍環流干擾，沈著應戰，與南韓選手文東賢，均以69桿（－2）繳卡，暫並列男子組第1名；陳俋儒則以70桿在女子組一枝獨秀，領先群雌。

瑪娃颱風雖然遠在台灣東南外海，與比賽場地國華球場相距數百公里，但威力強大的外圍環流仍以間歇的風雨襲擾球場，使選手腹背受敵，現役國家隊員林士軒訓練有素，愈打愈好，靠最後6洞抓3隻小鳥展現尾勁，追平南韓的文東賢，並列男子第1名，「因為天氣不穩，忽而陽光忽而下雨，難免打亂比賽節奏，前九洞干擾較大，還好果嶺速度慢，整體影響不大，後九洞漸入佳境。」

林士軒靈活的策略也展現在馭風有術，化被動為主動，「風雖然一陣一陣，但方向固定，我盡量把球壓低，並算好強風的落差，得以管控風險。」

文東賢前九洞抓3隻小鳥，沒有柏忌，先聲奪人，後九洞氣勢稍緩，未再抓鳥，且吞1次柏忌，也以69桿繳卡。他在4月中曾代表韓國來台參加台日韓睦鄰盃錦標賽，獲男子個人第3名，兩周前又在亞太青少年錦標賽榮獲亞軍，僅次於我國的許柏丞，在南韓青少年高球榜中高居前三。

穀保家商蔡安杰以70桿暫居第3名，南韓的宋愍爀以71桿暫居第4名，他和文東賢兩人，以140桿在男子團體組暫居第一，我國的蘇晉弘與陳佑宇兩人都繳72桿，暫並列第5，兩人在團體賽以144桿，暫並列第2，陳佑宇表示，因天候不佳，球場難度跟著提升，加上球道的長草較長，也構成隱患。

和林士軒同樣就讀北市和平高中高三的陳俋儒，則在苦吞雙柏忌後猛醒，一路力爭上游，以70桿暫登女子組領先，「第14洞的雙柏忌反而讓我冷靜下來，開始步步為營，打得更加謹慎。」

接著陳俋儒在第16和第18洞連抓小鳥，回九後又在第2和第6洞抓鳥，一度低於標準桿2桿，「我覺得國華球場的球道和樹林，和培訓我的台北球場有幾分類似，有種莫名的親切，一旦冷靜下來或運氣好時，可以差個2至3桿。」陳俋儒和吳純葳兩人聯手則在女子組團體賽，以146桿暫居第一，按競賽規程，團體組賽事進行兩輪，個人組打4輪。

因新冠疫情干擾，2023第三十屆台灣業餘高爾夫錦標賽-聲寶，是台灣業餘高爾夫錦標賽中斷3年後首度舉辦，共有男子53人、女子50人，合計103位選手參賽，其中外籍選手36人，男20人、女16人。

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