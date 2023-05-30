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桌球／石川佳純退休後公開美照 日網友：請告訴我美麗的秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導

月初宣布退休的日本桌球女子名將石川佳純，於今天在IG上傳她的美照，這是她準備製作自己特刊「KASUMI」率先公布的照片，並寫上，「我想和粉絲們進行問答。如果你在評論中寫下你想問的或你想知道的，我會回答其中的問題。預定8月初發行，敬請期待。」

這張她穿著全身白的照片，有別於球上的身影，引起日本球迷的關注，紛紛留言說，「請告訴我美麗的秘訣。」、「看起來像模特兒。」有人則問，「如果你不是桌球運動員，你覺得自己會成為什麼樣的人？」

30歲石川佳純在今年WTT澳門站敗給中國選手陳夢之後，於5月1日突然宣布退休，外界對於她退休的內幕，有不少報導，主要指她不滿日本桌球協會新的國手選拔方式有關，因此決定退休，而退休後她就著手自己特刊的製作，希望為自己桌球生涯留下美麗的註記。

日本 模特兒 運動 澳門

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