泰國羽賽／林俊易首戰周天成 台灣內戰掀世代交替

超級500泰國羽球公開賽，今天展開會外賽事。上週表現搶眼的「左手重砲」林俊易，世界排名上升到第22名。根據籤表，林俊易在泰國公開賽首輪就會遇上大他10歲的周天成。

負責男單的國家隊教練鄧世華接受中央社記者電訪時說：「請大家放心，雖然上週每場比賽都很操，但俊易身上並沒有傷勢，只有左膝之前在救球的時候有稍微碰撞瘀青，不影響接下來的比賽進行。」

鄧世華對於子弟兵上週在馬來西亞表現，也感到相當不可思議。他笑說：「一般人抽筋就已經痛到不能動了，他還可以撐過抽筋的不適，然後和對手鏖戰到最後，我都想說，這是不是正常人類該有的反應。」

鄧世華說：「其實林俊易年輕、執行戰術能力也強、身體素質也好，比較差的就是場上的臨場戰術反應，剛好首輪遇到天哥，這個部分又是天哥最強的，看看林俊易能學到多少。」

只不過自家人首輪對戰難免尷尬，鄧世華透露，每當這種狀況出現時，大家都會有默契，避免同時間練球，比賽時球員後方也不會坐教練。

總獎金42萬美元（約1260萬台幣）的泰國羽球公開賽，台灣共有18組人馬直接從會內賽打起，其中男雙共有7組人數最多。

只不過「麟洋配」之一的李洋，上週在馬來西亞接受左腳踝傷勢檢查，確定是在蘇迪曼盃時扭傷，本週首輪對上荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）及范德拉克（Ties Van Der Lecq），但李洋能撐多久也還是個問號。